Google Maps: nuova schermata Impostazioni e debutto del risparmio energetico

Google Maps continua a evolversi con aggiornamenti mirati che puntano a rendere l’app più chiara e pratica nell’uso quotidiano. L’ultima novità riguarda due interventi distinti ma collegati tra loro: una riorganizzazione profonda delle Impostazioni e l’introduzione di una modalità pensata per ridurre il consumo di batteria durante la navigazione. Entrambe le funzioni sono legate alla versione 25.49.06.838461706 dell’app su Android, anche se la disponibilità effettiva dipende dal rilascio lato server.

Impostazioni più ordinate e facili da consultare

Il primo cambiamento interessa il menu delle impostazioni, che in passato risultava spesso dispersivo. Google ha scelto di abbandonare l’elenco lungo e poco leggibile di opzioni, introducendo una struttura basata su macrocategorie. Le sezioni sono sette e raggruppano voci affini, accompagnate da una breve descrizione che aiuta a capire subito cosa contiene ciascun gruppo.

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Le categorie includono area grafica e visualizzazione dell’app, opzioni di navigazione per i diversi mezzi di trasporto, gestione dei veicoli, impostazioni legate a posizione e privacy, mappe offline, notifiche e informazioni legali. Questa nuova organizzazione riduce il tempo necessario per trovare una funzione specifica, anche se richiede un minimo di adattamento iniziale per chi era abituato alla vecchia disposizione.

Un’interfaccia meno caotica

L’obiettivo appare evidente: rendere Google Maps più accessibile anche a chi utilizza l’app in modo intensivo. La suddivisione in blocchi tematici aiuta a orientarsi meglio e restituisce una sensazione di maggiore ordine, soprattutto su schermi più piccoli.

Arriva la modalità a basso consumo

La seconda novità riguarda la modalità risparmio energetico, pensata per limitare l’impatto dell’app sull’autonomia del dispositivo durante la guida. Questa funzione mostra solo le informazioni essenziali, come le prossime svolte, riducendo gli elementi grafici superflui.

Al momento si tratta di un’esclusiva dei Pixel 10, da poco disponibili anche in Italia. La modalità è attiva di default e può essere gestita dal sottomenu Navigazione. Il funzionamento è semplice: durante un percorso, una pressione del tasto di accensione consente di attivare o disattivare la visualizzazione a basso consumo, alternandola rapidamente alla schermata completa.

Nel complesso, questi cambiamenti confermano l’attenzione di Google verso un’esperienza più razionale e attenta ai dettagli. Una struttura più chiara e una gestione più intelligente dell’energia contribuiscono a rendere Google Maps uno strumento ancora più solido per la navigazione quotidiana.