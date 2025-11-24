Google Maps introduce “I tuoi luoghi recenti”

Google Maps continua ad ampliare le funzioni dedicate all’organizzazione degli spostamenti. La novità riguarda la scheda centrale dell’app, dove compare la nuova sezione I tuoi luoghi recenti. La distribuzione avviene in modo graduale, ma interessa già numerosi utenti in tutto il mondo. La funzione permette di vedere rapidamente i posti visitati negli ultimi giorni. L’elenco può essere filtrato tramite una ricerca diretta. È possibile anche usare filtri mirati che rendono più semplice individuare un luogo preciso.

L’obiettivo è offrire uno strumento immediato per ritrovare la destinazione senza aprire la cronologia completa. La nuova lista include un pulsante per salvare i luoghi nelle proprie raccolte. È presente anche un menù che consente di condividere la posizione o di eliminare la relativa cronologia. Il funzionamento punta sulla velocità di consultazione. Con pochi tocchi si accede alle informazioni utili per pianificare gli spostamenti quotidiani. La sezione si integra con le altre funzioni della scheda Tu e ne amplia le possibilità. La novità conferma l’attenzione di Google verso un’interfaccia più ordinata e personalizzabile. L’aggiunta rappresenta inoltre un modo per valorizzare i dati già presenti nell’account.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Google Maps: aggiornamenti e accesso anticipato alle nuove funzioni

Gli utenti interessati a provare la funzione devono semplicemente aggiornare l’app dal Play Store. La distribuzione prosegue infatti in modalità server side e non richiede versioni specifiche. Chi desidera sperimentare in anticipo le prossime funzionalità può unirsi al programma beta. Il percorso è accessibile tramite la pagina dedicata. In alternativa è possibile installare manualmente le versioni beta tramite i file APK presenti su portali affidabili. Questa scelta offre un accesso immediato anche quando il programma ufficiale risulta pieno.

La presenza della nuova sezione conferma la volontà di rendere Maps un assistente sempre più completo. La gestione dei luoghi migliora grazie a strumenti intuitivi che riducono i tempi di ricerca. La possibilità di filtrare le destinazioni secondo criteri specifici rende l’esperienza più fluida. L’evoluzione di Maps procede verso una centralizzazione delle informazioni personali. La scheda Tu diventa così un punto di riferimento dove ritrovare percorsi, liste e attività recenti. Il rollout continuerà nelle prossime settimane. Gli utenti potranno scoprirlo semplicemente aprendo l’app dopo l’aggiornamento.