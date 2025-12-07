Google Maps introduce gli pseudonimi per scrivere le recensioni

Google ha preso una decisione importante che riguarda una novità da inserire all’interno di una delle sue applicazioni più utilizzate. Stiamo parlando di Google Maps, l’applicazione di mappe e navigazione creato proprio da Google. Questo è uno dei servizi più amati del colosso di Mountain View. Ciò accade perché permette agli utenti di raggiungere la propria destinazione praticamente in tutto il mondo.

Non solo si possono ottenere indicazioni stradali chiare per diversi tipi di mezzi di trasporto, anche grazie a informazioni che riguardano il traffico e l’incidenti. Ma si possono anche esplorare diversi luoghi e creare dei percorsi personalizzati.

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Un’altra funzione molto utile che si può svolgere con Google Maps è la ricerca di attività commerciali che si trovano nei paraggi o lontane dal punto in cui si trova l’utente. Di queste attività commerciali si possono sapere orari di apertura e di chiusura. Ma soprattutto è molto utile leggere le recensioni.

Google Maps: ecco come cambieranno le recensioni

La funzione che permette agli utenti di Google Maps di leggere le recensioni che vengono scritte da altri utenti riguardanti le attività commerciali è veramente molto utile. Google sta prendendo una decisione che riguarda proprio questa specifica funzione, che potrebbe stravolgere le recensioni.

L’idea è quella di dare la possibilità a ciascun utente di scrivere una recensione utilizzando uno pseudonimo. Se da una parte quest’idea potrebbe tutelare maggiormente la privacy degli utenti, dall’altra è molto controversa, perché nascondere la propria identità digitale potrebbe portare un maggiore rischio di recensioni negative o addirittura false.

Spesso gli utenti che scrivono con il proprio nome recensioni negative possono andare incontro a delle ritorsioni, ma d’altra parte il fatto di celarsi dietro uno pseudonimo può spingere gli utenti a scrivere commenti più cattivi. La nuova decisione di Google potrebbe aprire uno scenario davvero interessante e anche un dibattito relativo a stabilire quale scelta sia migliore per il futuro.