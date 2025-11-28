Google Maps: Gemini arriva nella navigazione con nuovi comandi avanzati

Google ha iniziato a portare Gemini dentro l’esperienza di navigazione di Google Maps, integrando l’assistente direttamente nell’interfaccia dell’app. La presenza della funzione è semplice da verificare: durante la navigazione, in alto a destra della schermata può comparire l’icona a forma di stella, simbolo di Gemini. Se si vede invece il classico microfono, significa che l’attivazione non è ancora arrivata sul dispositivo.

La nuova assistenza è compatibile con tutti i tipi di percorso: auto, camminata e bici. Resta inoltre disponibile la parola chiave Hey Google, utile per richiamare i comandi vocali come avveniva in precedenza con Google Assistant. Al momento non è chiaro quando il rollout toccherà l’Italia. La pagina ufficiale di supporto dedicata alla novità non è ancora disponibile in lingua italiana e sui dispositivi locali, per ora, Maps continua a mostrare l’assistente tradizionale.

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I comandi disponibili con l’assistente integrato

Gemini amplia le funzioni vocali durante gli spostamenti mettendo a disposizione una serie di comandi che coprono gestione del percorso, richieste di informazioni, segnalazioni e ricerche contestuali. L’elenco si articola in diverse categorie operative, con diversi comandi che facilitano la navigazione. Eccoli qui:

Controlli base

portami a casa;

interrompi la navigazione;

aggiungi sosta;

disattiva la guida vocale;

evita le strade a pedaggio;

mostra percorsi alternativi.

Informazioni sul percorso

tra quanto dovrò svoltare?

quando arriverò?

che tempo troverò all’arrivo?

qual è la mia prossima tappa?

Segnalazioni

c’è traffico;

ci sono lavori più avanti;

c’è un’auto in panne che congestiona il traffico.

Ricerca

quando chiude (un luogo)?

trova un ristorante sulla strada che faccia pizze;

qual è il piatto più popolare di (un luogo)?

Gemini può anche interpretare richieste più articolate che combinano più comandi in una singola frase, permettendo un’interazione più naturale. L’arrivo dell’assistenza AI dentro Maps segna un’evoluzione significativa nella navigazione quotidiana, semplificando sia le operazioni base sia le richieste più complesse.