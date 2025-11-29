Google Home: depositata una class action per il crollo di qualità

Negli Stati Uniti è stata avviata una class action contro Google. Ciò a seguito di crescenti lamentele da parte di utenti di dispositivi smart home. La causa è stata depositata in California da due studi legali (Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP e Kaplan Gore, LLP). Riguarda prodotti come Nest Audio, Nest Hub, Nest Hub Max e Nest Mini. Quest’ultimi sono stati accusati di presentare difetti che ne compromettono l’affidabilità e le funzionalità promesse. I querelanti sostengono che i dispositivi smettano di rispondere correttamente ai comandi vocali e si disconnettano casualmente. Impedendo così la gestione fluida di un ecosistema domestico interconnesso.

Secondo l’accusa, Google avrebbe tratto vantaggio dal convincere gli utenti a spendere centinaia di dollari. Ciò per prodotti pubblicizzati come strumenti in grado di garantire una smart home efficiente e intuitiva. Ma i dispositivi si sarebbero rivelati difettosi ben prima della fine della loro vita utile, lasciando gli utenti con sistemi malfunzionanti e spesso inutilizzabili.

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Google Home al centro di una class action: ecco i dettagli

Il contenzioso evidenzia un tema più ampio, legato all’affidabilità dei prodotti tecnologici. Gli utenti coinvolti lamentano di non aver ricevuto ciò per cui avevano pagato e di essere stati abbandonati di fronte a problemi che Google non ha risolto in modo soddisfacente. L’azienda di Mountain View ha riconosciuto in parte i problemi, come indicato da un post pubblicato quest’estate dal responsabile dell’ecosistema smart home. Qui venivano promessi aggiornamenti che, ad oggi, non sembrano aver portato cambiamenti significativi. Google sembra concentrata sul lancio di Gemini, l’assistente basato su intelligenza artificiale generativa, che punta a migliorare le funzionalità dei dispositivi. Ma resta incerto quando tali evoluzioni potranno risolvere le criticità già segnalate dai clienti.

Il caso solleva interrogativi più ampi sul rapporto tra innovazione tecnologica e tutela dei consumatori. Evidenziando come le aspettative di affidabilità e integrazione possano non coincidere con la realtà operativa dei dispositivi. Mentre la causa procede, l’attenzione resta su Google e sulla capacità dell’azienda di garantire prodotti smart home che siano realmente in grado di supportare gli utenti come promesso.