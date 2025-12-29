Google Foto semplifica la ricerca: arriva per tutti la scorciatoia con i volti

Google continua a rifinire l’esperienza di Google Foto, puntando su piccole modifiche capaci di rendere l’app più rapida e intuitiva nell’uso quotidiano. In questi giorni è in distribuzione più ampia una nuova scorciatoia di ricerca che permette di trovare con maggiore facilità le immagini che includono persone specifiche, sfruttando il riconoscimento dei volti.

La barra dei volti sbarca su Android

La novità riguarda l’app di Google Foto per Android e consiste in una barra dedicata ai volti all’interno della sezione Cerca. Subito sotto la barra di ricerca principale, viene ora mostrata una selezione dei volti più ricorrenti presenti nella libreria fotografica. Un tocco su uno di questi consente di visualizzare immediatamente tutte le immagini in cui compare quella persona, anche insieme ad altri soggetti.

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Questa funzione non è del tutto nuova. Era già comparsa la scorsa estate come parte del restyling dell’interfaccia basato su Material 3 Expressive ed era da tempo disponibile nella versione web del servizio. La differenza è che ora Google ne sta allargando la disponibilità, rendendola accessibile a un numero molto più ampio di utenti su Android.

Come funziona la nuova scorciatoia

La barra mostra inizialmente solo i volti considerati “principali”, cioè quelli più presenti nelle foto. Sul lato destro è però disponibile un menu con tre puntini, che permette di accedere all’elenco completo tramite la sezione Persone e animali domestici. In questo modo, anche volti meno frequenti restano facilmente raggiungibili.

La scorciatoia non compare automaticamente per tutti. È necessario avere attiva l’impostazione Gruppi di volti, che si trova nelle impostazioni di Google Foto. Per abilitarla è sufficiente aprire il menu legato all’account Google, entrare nella sezione Privacy e attivare l’opzione dedicata al raggruppamento dei volti simili.

Un passo in più rispetto alla ricerca tradizionale

Da tempo Google Foto consente di cercare persone o animali digitandone il nome nella barra di ricerca, una volta assegnata un’etichetta ai volti riconosciuti. La nuova barra rappresenta però un ulteriore passo avanti, perché riduce il numero di passaggi necessari e rende la ricerca più visiva e immediata, integrandosi direttamente nell’interfaccia.

Distribuzione graduale

Google ha annunciato la novità in modo piuttosto discreto e non tutti la vedranno comparire nello stesso momento. Come spesso accade per questo tipo di aggiornamenti, la distribuzione è graduale e potrebbe richiedere diverse settimane prima di raggiungere tutti i dispositivi compatibili. Per chi organizza grandi archivi fotografici, si tratta comunque di un miglioramento concreto, pensato per risparmiare tempo nelle ricerche quotidiane.