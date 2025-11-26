Google Foto: in arrivo nuove scorciatoie simili alle “Stories”

Google Foto si prepara a introdurre un restyling dell’interfaccia. Quest’ultimo è stato pensato per migliorare l’esperienza di navigazione tra gli album e le raccolte. Dopo aver integrato strumenti basati su intelligenza artificiale e aggiornato l’icona dell’app, Mountain View concentra ora l’attenzione sui collegamenti rapidi. La novità è visibile soprattutto nella scheda Raccolte, dove il layout tradizionale lascia spazio a un design più dinamico. Finora, i collegamenti rapidi erano organizzati in una griglia 2×2: due elementi fissi, Preferiti e Cestino, affiancati da scorciatoie dinamiche verso album e cartelle usate di frequente. Il nuovo approccio propone un carosello che ricorda le Stories di Instagram. Ogni card mostra un’anteprima dell’album o della cartella, corredata da un’icona circolare e dal nome della raccolta. Mentre Cestino e Archivio mantengono un’icona più tradizionale. La sezione è, inoltre, etichettata in modo più chiaro.

Google Foto: ecco i cambiamenti introdotti per l’interfaccia

Il comportamento del carosello è reattivo e adattivo. Aggiungere una nuova immagine a un album aggiorna automaticamente la disposizione delle card. Ciò rende l’interfaccia più viva, ma introduce una possibile criticità. La presenza non costante di Preferiti e Cestino potrebbe confondere alcuni utenti abituati a riferimenti stabili, rendendo necessaria una fase di adattamento. Nonostante ciò, la densità delle informazioni resta soddisfacente. Il carosello, infatti, mostra tre card complete e una quarta parziale ma selezionabile.

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Inoltre, con entrambe le schede principali (Foto e Raccolte) che ora utilizzano il carosello, alcuni utenti potrebbero percepire una certa ridondanza. Eppure, l’adozione di tale paradigma rispecchia la direzione grafica scelta da Google. La quale è volta a uniformare le esperienze tra le proprie applicazioni e a rendere più familiare l’interazione per chi utilizza dispositivi Android.

Al momento, la nuova interfaccia dei collegamenti rapidi è disponibile solo su un numero limitato di dispositivi. Non è chiaro quando o se il redesign sarà esteso a tutti gli utenti. In ogni caso, tale aggiornamento rappresenta un passo significativo nella volontà di Google Foto di rendere la gestione delle immagini più intuitiva e visivamente accattivante.