Google Foto, arriva il recap annuale: prime segnalazioni degli utenti

La stagione dei riepiloghi annuali si allarga e coinvolge anche Google Foto. Dopo l’arrivo dei recap sulle varie piattaforme musicali, i primi riscontri indicano che Google sta iniziando a distribuire una funzione analoga all’interno della sua app. Non c’è ancora un annuncio ufficiale, ma diversi utenti – segnalati da Android Authority – hanno già condiviso screenshot che mostrano la nuova sezione attiva.

Il recap annuale appare in due punti principali dell’interfaccia: nella parte superiore della scheda Foto, tra le raccolte a scorrimento orizzontale, e come voce d’apertura nel menu della scheda Raccolta. La presentazione ricorda molto le Memorie già presenti da tempo nell’app, con un formato simile alle Storie di Instagram: sequenze fluide, effetti grafici leggeri e una selezione di immagini che l’algoritmo ritiene significative. Questa è l’iniziativa che tanti colossi stanno attuando in questi giorni, tra i quali figurano anche i nomi di Spotify, Amazon Music e tanti altri.

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Un recap più flessibile e controllato dall’utente ora anche su Google Foto

Una novità interessante riguarda la possibilità di rimuovere foto o volti specifici dal recap, un livello di personalizzazione che Google non aveva mai introdotto nei riepiloghi precedenti. Una volta eliminate le immagini indesiderate, il sistema rigenererà il recap, un processo che dovrebbe richiedere circa trenta minuti secondo le prime testimonianze.

Resta ovviamente la possibilità di condividere il recap con amici e familiari, tramite social o app di messaggistica, mantenendo lo stile delle Memorie che l’app genera durante l’anno.

Per quanto concerne la disponibilità, è importante sottolineare un aspetto tecnico: se il backup su cloud non è attivo, il recap compare comunque nell’interfaccia, ma Google chiederà di abilitare la sincronizzazione. In quel caso bisognerà pazientare un po’ più a lungo per vedere il riepilogo, perché la generazione potrebbe richiedere fino a un giorno. Sarà divertente e ci sarà tempo per tirare fuori il proprio recap finale.