Google e gli strumenti di scansione: nuova interfaccia per QR e documenti

Google ha ripreso il lancio della nuova interfaccia dedicata alla scansione dei codici QR, una novità che in realtà aveva già fatto un’apparizione nei mesi scorsi prima di essere ritirata. Ora l’azienda ha deciso di distribuirla nuovamente, partendo dalla versione 25.46.32 dei Google Play Services, anche se come sempre si tratta di una diffusione graduale che potrebbe richiedere tempo per raggiungere tutti.

Il nuovo design punta a semplificare la schermata, rendendola più immediata. Nella parte alta compare il nome della funzione, mentre i pulsanti che gestiscono la chiusura, il flash e il feedback sono stati spostati nella parte bassa, all’interno di una barra dedicata che raccoglie anche l’opzione per scansionare un codice da una foto. Il mirino è stato ridisegnato con angoli più evidenti, così da rendere più chiara l’area da inquadrare. Sparisce invece la dicitura che invitava a scansionare il codice, una scelta fatta per evitare ripetizioni inutili e rendere l’interfaccia più pulita.

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Google estende anche la nuova UI dello scanner documenti

Per ottenere la nuova UI è sufficiente attendere l’attivazione lato server, verificando però di avere la versione più recente dei Google Play Services. Chi lo desidera può anche iscriversi volontariamente al programma beta, ma questa opzione resta consigliata soprattutto a chi è abituato a testare funzioni in anteprima.

In contemporanea, Google sta ampliando la disponibilità della nuova interfaccia dello scanner documenti integrato in applicazioni come Drive e Files. L’attivazione avviene tramite un pop-up. Quest’ultimo invita l’utente a provare la beta, facilmente riconoscibile grazie all’icona in alto a destra che permette di uscire dal test in qualunque momento.

L’anteprima del documento risulta molto più ampia rispetto alla versione precedente. Anche il carosello delle pagine è stato rivisto, con una disposizione più chiara e con il pulsante per aggiungere nuove pagine posizionato in modo più intuitivo. Scompare la barra di navigazione inferiore, sostituita da un gruppo di comandi collocato direttamente sopra le anteprime. Le funzioni principali sono state riordinate per renderle più immediate e l’intera esperienza ora risulta più lineare, soprattutto durante la modifica del documento scansionato.