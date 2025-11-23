Google Calendar introduce finalmente il tempo bloccato per i Task

Google Calendar sta per ricevere una delle funzioni più richieste dagli utenti, soprattutto da chi gestisce agende molto dense. La piattaforma permetterà infatti di riservare del tempo ai Task impedendo l’inserimento automatico di riunioni o appuntamenti nello stesso intervallo. La funzione semplifica la vita agli utenti che finora hanno dovuto ricorrere a soluzioni poco eleganti per evitare sovrapposizioni. Molti hanno utilizzato riunioni finte per bloccare le ore di lavoro individuale, ottenendo però calendari disordinati e difficili da gestire. Con il nuovo aggiornamento ciò non sarà più necessario.

Novità Google Calendar: distribuzione graduale e impatto su account privati e Workspace

Durante la creazione di un Task sarà possibile definire la durata del lavoro, attivare la modalità Non disturbare e impostare il rifiuto automatico degli inviti che cadono nello stesso periodo. La gestione dei Task diventa quindi più precisa e trasparente. È prevista anche la possibilità di modificare in qualsiasi momento la durata prevista, senza dover correggere manualmente altri eventi collegati. Il calendario si aggiorna da solo in base ai cambiamenti.

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La nuova funzione riguarda tutti gli utenti di Google Calendar, senza distinzione tra account personali e Workspace. La distribuzione è già iniziata sui domini con rilascio rapido e dovrebbe concludersi tra pochi giorni. Gli utenti con rilascio programmato dovranno invece attendere fino al primo dicembre, data prevista per il via ufficiale.

Come sempre, l’attivazione completa richiederà fino a due settimane. Google continua così a rafforzare l’integrazione tra Calendar e Tasks. Insomma, con questa scelta l’azienda punta a fornire uno strumento più ordinato, capace di prevenire sovrapposizioni indesiderate. La novità riduce gli errori e aumenta la prevedibilità delle giornate ricche di impegni. La gestione intelligente delle ore di lavoro diventa così più semplice anche per chi usa molto spesso la suite Google. L’aggiornamento è un piccolo passo, ma cambia il modo in cui le persone pianificano le loro attività di tutti i giorni.