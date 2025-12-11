Google avvia il rollout del nuovo redesign di Gboard

Google ha iniziato a distribuire, in modo ancora graduale, il nuovo redesign espressivo di Gboard, la tastiera più usata su Android. Non si tratta di un cambiamento radicale dell’interfaccia, ma di un’evoluzione pensata per rendere la digitazione più piacevole, intuitiva e focalizzata sull’espressione personale. Dopo mesi di test, sta finalmente comparendo sui dispositivi di alcuni utenti, segno che il rollout è ormai avviato, anche se non ancora generalizzato.

Il nuovo approccio di Gboard non punta solo a migliorare l’estetica, ma a rinnovare la sensazione di fluidità che si prova mentre si scrive. Elementi visivi più morbidi, animazioni più naturali e una gestione più chiara dei pulsanti sono alla base di questa evoluzione, pensata per rendere tutto più coerente con lo stile moderno di Android.

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Più stile ed espressività nella tastiera

Il cuore del redesign è la nuova attenzione all’espressività. La tastiera dà maggiore risalto a emoji, adesivi, GIF e contenuti visivi, integrandoli in modo più immediato nella barra superiore e nei menu. L’obiettivo è rendere più veloce l’accesso agli strumenti che gli utenti usano ogni giorno per comunicare in modo vivace e personale.

Il pannello delle emoji appare più arioso, con categorie più leggibili e icone ridisegnate in linea con lo stile grafico più recente di Google. Anche la barra delle scorciatoie è stata riorganizzata, con pulsanti che reagiscono in modo più fluido al tocco e nuove micro-animazioni che rendono l’interazione più naturale.

Una digitazione più chiara e moderna

Oltre alla parte espressiva, il redesign porta piccoli ma significativi miglioramenti alla leggibilità della tastiera. I tasti risultano più puliti, il contrasto è più equilibrato e il layout guadagna in coerenza, soprattutto nelle versioni scure del tema. L’intera tastiera restituisce una sensazione più “connessa” al resto dell’interfaccia Android, come se fosse finalmente parte integrante dell’esperienza visiva del sistema.

Tra le novità più apprezzate, anche una gestione più intelligente delle animazioni: nulla di invadente, ma effetti sottili che accompagnano i passaggi tra digitazione, suggerimenti e cambio di modalità. Il risultato è una sensazione di fluidità che rende l’uso quotidiano più piacevole, specialmente per chi scrive molto.

Rollout lento, ma segnale di arrivo imminente

Al momento, il nuovo redesign espressivo di Gboard sta raggiungendo solo alcuni utenti, probabilmente in base a regioni, versioni dell’app o account coinvolti nei test. Come spesso accade con gli aggiornamenti di Google, la distribuzione potrebbe richiedere settimane prima di arrivare a tutti.

Se però il rollout è iniziato, significa che la versione è considerata abbastanza matura da essere provata su larga scala. Nei prossimi giorni è quindi probabile che un numero crescente di utenti noti la tastiera aggiornata senza dover fare nulla.