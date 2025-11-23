Google amplia le funzioni AI per i viaggi: “Offerte sui Voli” arriva anche in Italia

Google estende su scala globale Flight Deals, la funzione AI pensata per individuare rapidamente tariffe convenienti. Dopo il debutto negli Stati Uniti, in Canada e in India, il servizio arriva ora in oltre 200 Paesi, Italia compresa. Nel nostro Paese la funzione prende il nome “Offerte sui Voli” ed è segnalata come Beta.

L’azienda vuole rendere più rapida la pianificazione dei viaggi, integrando ricerca intelligente, suggerimenti personalizzati e strumenti agentici che semplificano prenotazioni e confronti. La novità consente di cercare voli usando richieste scritte in linguaggio naturale. Basta descrivere luogo, periodo e preferenze. L’AI interpreta la richiesta e genera una selezione aggiornata delle migliori tariffe disponibili. L’espansione coinvolge oltre 60 lingue e include mercati come Regno Unito, Germania, Brasile, Indonesia e Giappone.

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Google evolve Canvas in AI Mode e rafforza le funzioni legate alle prenotazioni

La crescita di Google Voli continua però a essere osservata dalla Commissione Europea. L’azienda è infatti coinvolta in un procedimento sul Digital Markets Act legato alla presunta preferenza dei propri servizi nei risultati di ricerca. L’UE sta esaminando le nuove proposte di Google e potrebbe emettere una decisione nei prossimi mesi.

Ma non è finita qui. Google aggiorna anche Canvas in AI Mode, lo spazio di lavoro dove gli utenti possono costruire itinerari completi. La funzione permette di generare un piano di viaggio indicando semplicemente obiettivi e preferenze. L’AI raccoglie dati in tempo reale da Search e Google Maps, seleziona hotel, attività e ristoranti e propone soluzioni basate su distanza, prezzo e praticità. Il piano può essere modificato poi in ogni momento tramite domande aggiuntive.

In Italia non ci sono ancora date precise per il lancio. In ogni caso, la futura versione della piattaforma permetterà di consultare prezzi, orari, recensioni e foto e finalizzare la prenotazione direttamente con partner come i colossi Booking.com, Expedia, Marriott e altre catene internazionali.