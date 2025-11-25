Google aggiorna Fotocamera Pixel sui Pixel Watch

Dopo aver aggiornato la Fotocamera Pixel sugli smartphone compatibili, Google estende finalmente la versione 10 anche ai PixelWatch. Si tratta di un passo importante, perché fino a questo momento gli smartwatch erano rimasti fermi alla versione 9.8, con un’interfaccia meno moderna e alcune funzioni mancanti. Il nuovo aggiornamento porta su Wear OS lo stile Material 3 Expressive, il linguaggio visivo che Google sta sviluppando su tutte le sue app per rendere l’esperienza più pulita e coerente.

Sui Pixel Watch, la FotocameraPixel si presenta quindi con pulsanti più chiari, icone ridisegnate, pannelli più leggibili e una navigazione che rispecchia quella introdotta sui Pixel10. L’aggiornamento non si limita però solo all’aspetto estetico. Google ha anche rivisto parte della struttura interna dell’app, rendendo più semplice accedere alle impostazioni e velocizzando la comunicazione tra orologio e smartphone.

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Più integrazione tra smartwatch e smartphone Pixel grazie alla nuova versione

Una delle novità più apprezzate dagli utenti è il ritorno del “tocca per aprire la fotocamera”. Questa funzione permette di avviare rapidamente la fotocamera del telefono direttamente dal polso, trasformando il Pixel Watch in un telecomando per scattare foto a distanza, girare video o gestire pose in autonomia. Era presente nelle prime versioni dell’app, poi rimossa, e ora torna migliorata.

Il rilascio della versione 10.0.087.805648393.07 sancisce il debutto dell’aggiornamento su tutte e quattro le generazioni di Pixel Watch. La distribuzione avviene in modo graduale tramite Google Play Store, e per verificare la disponibilità basta aprire lo store dall’orologio e controllare la sezione dedicata agli aggiornamenti.

Questa versione punta chiaramente a rendere più comodo l’utilizzo della fotocamera da remoto. La possibilità di avviare lo scatto con un tap, gestire l’anteprima dal quadrante e controllare lo smartphone senza toccarlo diventa un aiuto concreto in molte situazioni, dai selfie di gruppo fino ai contenuti per i social. Google continua così ad avvicinare Wear OS alla filosofia dei Pixel, unendo funzioni smart e un design curato.Insomma, con questo update, la distanza tra smartphone e smartwatch si riduce ancora di più.