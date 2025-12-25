Gemini si espande: integrazione con NotebookLM e nuove regole

Google continua a spingere sull’evoluzione di Gemini, annunciando l’integrazione diretta con NotebookLM all’interno della versione web dell’app. La novità è già attiva e rappresenta un passo concreto verso una gestione più fluida delle informazioni personali e professionali, soprattutto per chi utilizza NotebookLM come archivio di documenti, fonti e appunti.

L’accesso alla funzione è semplice. Dal menu “plus” di Gemini compare ora la voce NotebookLM, affiancata alle opzioni già note come Carica file, Aggiungi da Drive e Foto. Selezionandola, si apre un pannello chiamato “Aggiungi notebook”, che mostra l’elenco degli ultimi notebook salvati, con indicazioni chiare su numero di fonti e data di creazione. L’aspetto più interessante è la possibilità di selezionare più notebook contemporaneamente e inserirli direttamente nel prompt, permettendo all’AI di lavorare su un insieme ampio e coerente di informazioni senza passaggi intermedi.

Questa integrazione rende Gemini molto più vicino a un vero assistente di produttività avanzata. Non si tratta più soltanto di rispondere a domande o generare testi, ma di interagire in modo intelligente con il proprio patrimonio di conoscenze. In pratica, l’utente può chiedere sintesi, confronti, rielaborazioni o approfondimenti basandosi su appunti già organizzati, riducendo drasticamente il tempo necessario per recuperare informazioni disperse tra documenti diversi. Il lancio dovrebbe essere globale, anche se Google segnala che potrebbero volerci alcune ore prima che la funzione compaia per tutti.

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Nuovi limiti Gemini: cosa cambia tra utenti gratuiti e abbonati

Oltre all’integrazione con NotebookLM, Google ha aggiornato anche le regole di utilizzo e i limiti dei vari piani Gemini, chiarendo le differenze tra accesso gratuito e abbonamenti a pagamento. La funzione Gemini 3 Flash è ora disponibile per tutti, ma con distinzioni importanti quando si passa ai modelli più avanzati come Thinking e Pro.

Gli utenti senza abbonamento possono accedere a un utilizzo base, con limiti giornalieri variabili, e generare fino a cinque report di ricerca approfondita tramite il modello Thinking. Chi sceglie l’abbonamento Google AI Pro può invece utilizzare fino a 100 prompt al giorno, mentre il piano AI Ultra spinge il limite fino a 500 prompt quotidiani, posizionandosi chiaramente come soluzione pensata per professionisti, ricercatori e aziende con esigenze intensive. Questa differenziazione evidenzia la strategia di Google. Ovvero quella di offrire un assaggio delle potenzialità dell’AI anche agli utenti gratuiti, ma riservare le funzioni più avanzate a chi sottoscrive un piano. In parallelo, emergono alcune segnalazioni di criticità sul fronte Gemini applicato alla domotica, segno che l’espansione dell’ecosistema comporta ancora fasi di assestamento.

Nel complesso, l’integrazione con NotebookLM e la revisione dei limiti d’uso rafforzano l’idea di Gemini come hub centrale dell’AI di Google, capace di unire generazione di contenuti, ricerca avanzata e gestione della conoscenza personale in un’unica interfaccia. Un’evoluzione che punta chiaramente a rendere l’AI sempre più presente nei lavori di tutti i giorni.