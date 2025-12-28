Gemini rallenta la corsa: Google concede altro tempo a Assistant

La tabella di marcia tracciata da Google per il passaggio definitivo da Assistant a Gemini non sarà rispettata nei tempi inizialmente annunciati. L’azienda infatti sembra aver scelto un approccio più cauto, ammettendo che la transizione richiederà più tempo del previsto. L’addio a Assistant entro la fine del 2025, indicato come un traguardo quasi inevitabile, non rappresenta più una scadenza rigida. Al contrario, Google ha deciso di estendere il processo anche nel corso del 2026, lasciando agli utenti la possibilità di continuare a utilizzare l’assistente vocale ancora per un periodo non ancora definito.

Forzare il passaggio a Gemini senza garantire un’esperienza altrettanto immediata avrebbe significato rischiare frizioni e malcontento, soprattutto tra chi utilizza l’ecosistema Android per varie attività. Il cambio evidenza quindi una presa di coscienza. Nonostante le ambizioni e le capacità avanzate di Gemini, l’equilibrio tra potenza dell’intelligenza artificiale e affidabilità nelle operazioni di base non è ancora percepito come pienamente maturo da tutti.

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Gemini come futuro, ma senza strappi

Allungare i tempi però non significa rinunciare alla strategia. Gemini resta il fulcro della visione di Google per l’evoluzione dell’assistenza digitale, ma il percorso verso la sua adozione totale viene ora descritto come graduale e flessibile. L’ azienda evita di fissare scadenze troppo rigide per il rilascio definitivo e preferisce osservare l’evoluzione del servizio e la risposta degli utenti prima di compiere il passo finale.

È importante sottolineare che questo rallentamento riguarda esclusivamente l’ambito mobile. Il lavoro su Google Home e sugli altri contesti legati alla casa intelligente segue una strada separata e non rientra in questa revisione dei tempi. Restano comunque aperte diverse domande, in particolare sul destino dei dispositivi più datati o con hardware limitato. Non è ancora chiaro se questi terminali continueranno a supportare Assistant nel lungo periodo o se verranno comunque coinvolti nella migrazione, magari con funzionalità ridotte. L’estensione della roadmap, però, lascia intendere che Google voglia evitare decisioni affrettate, concedendosi il tempo necessario per trovare soluzioni sostenibili anche per questa fascia di utenti.

In definitiva, il rallentamento della transizione racconta una realtà ben nota nel mondo dei servizi digitali. Ovvero che l’innovazione non sempre segue il ritmo degli annunci. Quando sono in gioco strumenti utilizzati ogni giorno da milioni di persone, la prudenza diventa una scelta fondamentale. Gemini rappresenta il futuro dell’assistenza secondo Google, ma Assistant, almeno per ora, non è pronto a uscire di scena.