Gemini rallenta, Assistant resta: Google riscrive la tabella di marcia

Negli ultimi mesi Google ha lasciato intendere che il passaggio dal tradizionale Google Assistant al nuovo assistente Gemini basato su intelligenza artificiale sarebbe avvenuto in modo netto, con una scadenza fissata alla fine del 2025. Una data che sembrava segnare un punto di non ritorno. Soprattutto per gli utenti Android abituati da anni a un assistente rapido, prevedibile e profondamente integrato nel sistema. Ora però la situazione cambia.

L’azienda ha deciso di rivedere le tempistiche, ammettendo implicitamente che una transizione così ampia richiede più attenzione, più test. Gemini resta il fulcro della strategia futura, ma non diventerà obbligatorio in tempi così brevi. Il completamento del passaggio è stato spostato al 2026, lasciando agli utenti la possibilità di continuare a utilizzare Assistant ancora per diversi mesi su smartphone, smartwatch e auricolari.

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Non si tratta di un passo indietro, ma di una correzione di rotta che riflette la complessità reale dell’ecosistema Android, fatto di dispositivi molto diversi tra loro per potenza, aggiornamenti e modalità d’uso. Forzare tutti verso Gemini avrebbe significato imporre un’esperienza non ancora percepita come equivalente.

Gemini cresce, Assistant resiste nell’uso di tutti i giorni

La scelta di rallentare dice molto anche sullo stato attuale di Gemini. Pur essendo più evoluto sul piano conversazionale e dell’elaborazione del linguaggio, non copre ancora in modo uniforme tutte le funzioni che hanno reso Assistant uno strumento affidabile per milioni di persone. Sveglie, comandi rapidi, gestione della domotica, integrazioni con app di terze parti, sono aspetti in cui la velocità conta più dell’intelligenza avanzata.

Google sembra aver preso atto di questa realtà, preferendo un periodo di convivenza più lungo tra i due assistenti. È importante sottolineare che questa revisione riguarda solo i dispositivi mobili e indossabili, mentre per altri ambiti, come la casa intelligente o i servizi cloud, le strategie restano separate e seguono ritmi diversi.

Restano poi aperte diverse incognite, in particolare sul destino dei dispositivi meno recenti. Non è chiaro se continueranno a supportare Assistant a lungo termine o se verranno pian piano esclusi dalla transizione a Gemini per limiti hardware. Ciò che emerge con chiarezza è la volontà di evitare fratture con l’utenza. Gemini ha un futuro già scritto, ma Google sembra volerlo far arrivare per maturazione naturale, non per sostituzione forzata.