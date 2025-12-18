Gemini Live si aggiorna: Google migliora l’esperienza delle chat in tempo reale

Google continua a modificare Gemini Live. Si tratta della modalità di interazione che permette agli utenti di dialogare in tempo reale con l’assistente, condividendo anche lo schermo o il flusso della fotocamera. Fin dal suo debutto, questa funzione ha mostrato grandi potenzialità. Non sono però mancate alcune critiche legate all’esperienza d’uso. Una delle più frequenti riguardava il pulsante “Metti in pausa”, inserito nella barra degli strumenti durante la conversazione.

Quel comando, infatti, non si limitava a sospendere il microfono dell’utente. Al contrario interrompeva completamente la risposta dell’assistente, spezzando il dialogo e rendendo l’interazione meno naturale. Dopo alcuni mesi di test e feedback, Google ha deciso di intervenire con una modifica semplice ma molto più sensata. Attraverso un aggiornamento lato server dell’app il pulsante “Metti in pausa” è stato sostituito da “Disattiva audio”. La nuova opzione consente di silenziare il microfono dell’utente senza bloccare la risposta dell’assistente, che può continuare a parlare senza interruzioni. In questo modo, Gemini Live si avvicina di più al comportamento di una normale chiamata.

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Arriva un aggiornamento che migliora l’uso complessivo di Gemini Live

Tale cambiamento, pur non rivoluzionario, ha un impatto concreto sull’utilizzo quotidiano di Gemini Live. Disattivare l’audio senza interrompere la risposta dell’assistente è particolarmente utile quando ci si trova in ambienti rumorosi. Basta pensare in ufficio o all’aperto, dove i suoni di fondo rischiano di disturbare la conversazione. Allo stesso tempo, permette all’utente di ascoltare con calma ciò che Gemini sta spiegando, senza dover riprendere il dialogo da capo.

La scelta di Google conferma un approccio sempre più dedicato all’ascolto degli utenti e alla cura dei dettagli. In un assistente basato sull’intelligenza artificiale, infatti, anche piccoli elementi dell’interfaccia possono fare la differenza tra un’esperienza convincente e una frustrante. Rendere le conversazioni più naturali e meno soggette a interruzioni aiuta a rafforzare la percezione di Gemini come strumento realmente utile e affidabile.

Gemini è disponibile in Italia sia tramite web app sia sui dispositivi Android, integrato nell’app Google. Per beneficiare di questa novità è sufficiente avere installata una versione aggiornata dell’app, che continua a ricevere miglioramenti automatici senza bisogno di aggiornamenti manuali frequenti.