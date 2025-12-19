Gemini: l’integrazione con NotebookLM porta una grande novità per Quaderni

Negli ultimi mesi NotebookLM si è ritagliato uno spazio sempre più rilevante tra gli strumenti Google dedicati allo studio e al lavoro. Ora l’azienda sembra pronta a fare un passo ulteriore, superando la separazione tra servizi e portando questa esperienza direttamente dentro Gemini. L’obiettivo è chiaro: trasformare il chatbot in un assistente capace di comprendere e utilizzare archivi personali complessi senza passaggi intermedi.

I Quaderni di NotebookLM arrivano in Gemini

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I primi segnali concreti di questa integrazione arrivano da un test avviato in modo silenzioso. Alcuni account hanno iniziato a visualizzare, all’interno dell’interfaccia di Gemini, una nuova opzione dedicata a NotebookLM nel menu per l’aggiunta dei contenuti alla chat. La scoperta è stata segnalata dall’esperto Alexey Shabanov di TestingCatalog, che ha intercettato l’attivazione della funzione lato server.

Selezionando questa voce, diventa possibile importare un intero Quaderno come contesto della conversazione. In pratica, Gemini può accedere temporaneamente a un progetto di studio o di lavoro e utilizzarne i contenuti per rispondere alle domande, creare sintesi o individuare collegamenti logici tra le informazioni presenti.

Addio copia e incolla, spazio al contesto

Il vantaggio principale di questa novità è l’eliminazione delle operazioni manuali. Non serve più copiare testi, spostarsi tra applicazioni o ricostruire il contesto a ogni richiesta. Gemini acquisisce le informazioni contenute nel Quaderno e le elabora sfruttando i suoi modelli di ragionamento più avanzati, offrendo risposte più pertinenti e coerenti.

Questo approccio rende l’assistente molto più efficace in ambiti come la ricerca, l’analisi di documenti complessi o la preparazione di progetti articolati, dove il contesto è fondamentale.

Un test ancora limitato

Al momento, è importante sottolineare che si tratta di un test A/B estremamente ristretto. La funzione risulta disponibile solo per un numero limitato di account, probabilmente negli Stati Uniti, e non è garantita nemmeno per chi dispone di un abbonamento Advanced o Pro.

La presenza dell’opzione in una fase di rollout attivo, dopo essere stata individuata nel codice dell’app già a novembre, lascia però intendere che il lancio su larga scala non sia lontano.

L’integrazione tra Gemini e NotebookLM rappresenta un passaggio chiave nella strategia di Google: un assistente sempre più onnicomprensivo, capace di conoscere i dati personali dell’utente con la stessa profondità con cui oggi comprende il web.