Gemini: confermata l’assenza di pubblicità sull’app

L’evoluzione degli strumenti di intelligenza artificiale conversazionale sta imponendo alle grandi aziende tech una riflessione urgente. Servizi come Gemini e ChatGPT, ormai utilizzati quotidianamente da milioni di persone, richiedono investimenti continui. In tale scenario, la possibilità di introdurre forme di monetizzazione pubblicitaria non appare più come un’ipotesi remota. Nel caso di Gemini, l’assistente AI sviluppato da Google, le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane hanno attirato l’attenzione del settore. Secondo alcune fonti vicine, l’azienda di Mountain View avrebbe avviato contatti preliminari con diversi inserzionisti. Esplorando l’idea di una futura integrazione degli annunci all’interno dell’esperienza AI. Non esistono conferme ufficiali sui tempi né sulle modalità, ma l’ipotesi è considerata plausibile da più osservatori.

Gemini offre spazio alla pubblicità?

La questione è delicata perché l’AI di Google, nella sua forma attuale, si presenta come uno spazio privo di elementi promozionali. Pensato per favorire un’interazione fluida e personalizzata tra utente e sistema. L’eventuale introduzione di contenuti sponsorizzati rappresenterebbe quindi una discontinuità rilevante, capace di incidere sulla percezione degli utenti. Le ipotesi più ricorrenti parlano di annunci collocati all’interno delle chat o in sezioni laterali dell’interfaccia, soluzioni che consentirebbero di non interrompere direttamente il flusso conversazionale.

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Considerando le voci circolate, è arrivata però una presa di posizione netta da parte di Google. Ginny Marvin, Ads Liaison dell’azienda, ha dichiarato che al momento non sono presenti annunci su Gemini e che non esistono piani concreti per introdurli. La smentita ufficiale non ha però chiuso il dibattito. Il tema si inserisce, infatti, in una dinamica più ampia che coinvolge l’intero ecosistema dell’intelligenza artificiale.

L’eventuale arrivo degli annunci su Gemini non sarebbe quindi un’anomalia, ma il riflesso di una trasformazione più profonda. Resta da capire se tali piattaforme riusciranno a mantenere un rapporto di trasparenza con gli utenti. La sfida è definire se il dialogo con un’AI resterà uno strumento di supporto o se finirà per assumere, almeno in parte, le sembianze di un nuovo canale commerciale.