Galaxy XR si evolve: Samsung e Google presentano PC Connect e nuove funzioni

Samsung e Google ampliano le capacità del visore Galaxy XR introducendo PC Connect, una funzione che trasforma l’esperienza XR in un ambiente di lavoro e intrattenimento molto più potente. L’utente può proiettare nel visore il desktop del proprio computer Windows o singole finestre di applicazioni, insieme ad app Android XR, come YouTube o altre presenti nel Play Store.

Lo streaming avviene tramite Wi-Fi ad alta risoluzione e frame rate elevato, sfruttando un protocollo derivato dalla tecnologia a bassa latenza di Stadia. Questo non solo permette un uso professionale più fluido, ma supporta anche gaming complessi, come dimostrato dalla demo con Cities: Skylines. PC Connect consente poi un controllo unico. Significa che tastiera e mouse possono essere collegati a PC o al visore per gestire entrambi i dispositivi senza interruzioni.

Per ora la funzione è compatibile con Windows, mentre il supporto ai Mac è previsto per il prossimo anno. Ciò rappresenterà un passo importante nel rendere Galaxy XR una piattaforma sempre più versatile e competitiva nel settore della realtà estesa.

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Nuove funzioni Galaxy per stabilità, realismo e interazioni più naturali

Le altre novità annunciate da Samsung e Google completano l’evoluzione del visore Galaxy XR, rendendolo più utilizzabile in ogni situazione. Travel Mode stabilizza la visuale quando l’utente è in movimento, ad esempio in aereo, eliminando vibrazioni e oscillazioni che potrebbero compromettere l’esperienza di visualizzazione complessiva.

L’altra funzione protagonista è Likeness, pensata per portare un realismo senza precedenti nelle videochiamate XR. Grazie a una scansione tramite smartphone compatibile, l’utente ottiene una rappresentazione digitale avanzata che replica in tempo reale espressioni del viso, movimenti e gesti delle mani. A differenza degli avatar più stilizzati disponibili finora, Likeness punta a una presenza virtuale credibile e naturale.

Travel Mode è già disponibile come funzione stabile, mentre PC Connect e Likeness sono in fase Beta. Il rilascio è partito da Stati Uniti e Corea del Sud, con una distribuzione prevista nei mesi successivi.