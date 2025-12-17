Galaxy S26 Ultra: la certificazione conferma la ricarica a 60W

Con l’avvicinarsi del lancio dei nuovi flagship Samsung, iniziano a emergere conferme sempre più concrete su alcune delle novità chiave del Galaxy S26 Ultra. Una delle più rilevanti arriva dalla certificazione 3C cinese. Quest’ultima ha individuato un nuovo smartphone Samsung identificato come SM-S9480, sigla associata alla variante Ultra della prossima serie GalaxyS. Dai documenti emerge un dettaglio interessante. Il dispositivo supporterà una ricarica cablata fino a 60watt, segnando un aumento rispetto ai 45watt del GalaxyS25Ultra.

L’aumento della velocità di ricarica promette tempi più brevi per il pieno di energia. Resta invece più incerta la questione legata alla capacità della batteria. Alcune voci parlano di una possibile unità da 5.200mAh, mentre altre indicano la conferma della classica batteria da 5.000mAh già vista sul Galaxy S25 Ultra. In entrambi i casi, è chiaro che Samsung non sembra intenzionata a stravolgere questo aspetto. L’ azienda preferisce concentrarsi sull’efficienza complessiva e sulla gestione dell’energia piuttosto che sull’aumento dei milliampere.

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Non solo watt: Galaxy S26 Ultra e l’evoluzione della ricarica Samsung

La ricarica più veloce del Galaxy S26 Ultra non va letta come un elemento isolato, ma come parte di una strategia più ampia. Oltre al supporto ai 60watt via cavo, il nuovo top di gamma dovrebbe offrire anche una ricarica wireless più rapida rispetto alle generazioni precedenti. Ciò significa una migliore integrazione con accessori magnetici, power bank e basi di ricarica, senza la necessità di custodie dedicate come avveniva in passato.

L’adozione di Qi2 rappresenta un passaggio importante perché apre la strada a un’esperienza più simile a quella già vista nel mondo degli accessori magnetici. Per uno smartphone come il Galaxy S26 Ultra, che ambisce a essere un punto di riferimento anche sul lungo periodo, questi aspetti possono fare la differenza nell’uso quotidiano.

In attesa della presentazione ufficiale, prevista come di consueto tra gennaio e febbraio, la sensazione è che Samsung stia lavorando su affinamenti mirati piuttosto che su stravolgimenti. La ricarica più veloce del Galaxy S26 Ultra è uno di questi segnali. Non si tratta di una rivoluzione, ma un passo deciso verso un’esperienza più completa e moderna, capace di rispondere alle critiche del passato senza snaturare l’identità della serie Ultra.