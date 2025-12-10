Galaxy e il nuovo design: l’isola che cambia l’identità della serie

Il codice preliminare di One UI 8.5 offre una conferma che gli appassionati attendevano da tempo. Dentro quelle righe sono apparse alcune illustrazioni essenziali che mostrano il possibile design dei prossimi Galaxy S26. Le immagini non rivelano dettagli precisi, ma tracciano con chiarezza una scelta estetica inedita.

I modelli identificati internamente come M1, M2 e M3 corrispondono a Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra. Il tratto che li caratterizzerà sarà la nuova isola verticale in stile semaforo, che raccoglie i sensori fotografici in un unico blocco. Una soluzione già vista su Fold 7, ora ripresa per creare un aspetto più ordinato e immediatamente riconoscibile.

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Galaxy e la spinta tecnica: innovazioni nascoste nel cuore di One UI 8.5

Nel modello Ultra l’isola assume una forma diversa, perché due sensori restano isolati alla sua destra. Anche in questo caso, però, la volontà di creare un linguaggio visivo coerente appare evidente. Le rivelazioni non riguardano solo l’estetica. Il codice segnala infatti riferimenti diretti a Super Fast Charging 3.0 e Super Fast Wireless Charging. Diciture che si riferiscono ad una ricarica più veloce via cavo e in wireless, con valori molto superiori a quelli attuali. Le stime parlano di 60W per l’Ultra e fino a 25W senza fili. Samsung sembra così intenzionata a superare le vecchie critiche legate alla sua prudenza in questo settore e portare la serie Galaxy a un livello più competitivo.

Le novità sulla ricarica fanno parte di un quadro più ampio che comprende ottimizzazioni software e gestione energetica rivista. La serie Galaxy S26 dovrà affrontare rivali sempre più aggressivi, quindi l’azienda punta a migliorare velocità, stabilità e qualità d’uso. La nuova isola fotografica diventa così il simbolo di una strategia più ampia, che unisce ordine visivo ed evoluzione tecnica.

La filosofia su cui si basa l’azienda sembra quella della garanzia di una sorta di solidità. Ogni dettaglio scoperto nel codice rafforza l’idea di un progetto che vuole crescere senza stravolgere ciò che già funziona. La serie definitiva porterà risposte più complete, per averle però ci sarà da attendere ancora un pò.