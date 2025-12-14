Fotocamera Pixel: Google ripristina i cursori di ombre ed esposizione e corregge l’interfaccia

L’aggiornamento di ottobre aveva introdotto un importante restyling per Fotocamera Pixel, portando l’app nel solco del linguaggio Material 3 Expressive. Un redesign accolto con interesse, ma accompagnato anche da qualche malumore. Uno dei punti più discussi era la modifica alla disposizione dei controlli rapidi per ombre ed esposizione, invertiti rispetto alla posizione storica e diventati fonte di confusione per molti utenti, abituati a muoversi in base alla memoria muscolare.

La versione 10.2 riporta ordine tra i controlli

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Con l’arrivo della versione 10.2 dell’app Fotocamera, Google ha deciso di intervenire. I cursori tornano esattamente dove si trovavano prima del restyling: la regolazione delle ombre torna nella parte superiore dell’area dedicata alle modifiche rapide, mentre il cursore dell’esposizione viene riposizionato nella parte inferiore. La regolazione della temperatura colore rimane invece fissa sul lato sinistro dell’interfaccia, mantenendo la collocazione introdotta con Material 3 Expressive.

Un aggiustamento piccolo ma significativo per la pratica quotidiana

Questa correzione arriva in un periodo dell’anno particolarmente ricco di scatti in condizioni di luce complesse, tra ambienti interni, decorazioni natalizie e contrasti non sempre facili da gestire. Per accompagnare il cambiamento, Google ha pubblicato un breve promemoria che ricorda l’importanza dei controlli manuali, capaci di migliorare in modo netto la resa di uno scatto anche quando l’elaborazione computazionale dei Pixel offre già risultati di alto livello. Ombre ed esposizione restano infatti strumenti fondamentali per influenzare luminosità, atmosfera e profondità delle immagini.

Aggiornamento in rollout graduale per tutti

La diffusione della versione 10.2 è in corso tramite Play Store e non risulta ancora disponibile per l’intera base installata. Una volta completato il rollout, tutti i dispositivi compatibili potranno usufruire dell’interfaccia aggiornata: un equilibrio che conserva il nuovo design Material 3 Expressive, pur restituendo ai cursori principali una logica più intuitiva, vicina alle abitudini consolidate negli anni. Di certo ora gli utenti saranno più contenti, si ritorna al passato.