Fitbit sperimenta un’assistente IA per preparare gli utenti alla visita medica

Google sta lavorando a una nuova funzione integrata nell’app Fitbit pensata per chi teme di non presentare correttamente sintomi e dubbi durante una visita. L’obiettivo è offrire un supporto preliminare che aiuti a raccogliere informazioni utili in modo più chiaro. Il progetto nasce all’interno di Fitbit Labs e ha carattere esclusivamente sperimentale. La funzione, individuata nel codice della versione più recente dell’app, viene descritta con nomi diversi ma con un’unica idea centrale.

La piattaforma propone una guida che collega i sintomi percepiti dall’utente con ciò che potrebbe essere discusso durante una futura visita. Il sistema sfrutta l’intelligenza artificiale generativa e avverte subito l’utente del possibile margine di errore. L’applicazione non offre diagnosi ma suggerisce condizioni potenzialmente affini ai sintomi indicati. Fornisce anche una stima dell’urgenza e prepara l’utente a spiegare in modo più ordinato la propria situazione. I messaggi interni chiariscono che le informazioni non sono garantite come corrette. I responsabili ribadiscono che lo strumento ha solo scopo di ricerca. I contenuti potranno essere usati per riflettere e organizzare un confronto con un medico.

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La funzione include un controllo di idoneità che limita l’accesso ai maggiorenni residenti negli Stati Uniti. Le restrizioni variano in base alla normativa dei singoli Stati. L’app richiede inoltre una dichiarazione con cui l’utente riconosce la natura non medica del servizio. Le informazioni condivise servono solo come materiale preparatorio. L’intenzione è offrire un aiuto preliminare senza sostituire una consulenza professionale. Fitbit incoraggia sempre a rivolgersi a un medico per chiarire dubbi, sintomi o decisioni terapeutiche.

Fitbit diventa una guida digitale per chiarire sintomi, urgenze e domande da portare in ambulatorio

Una delle possibilità più utili riguarda la creazione di un riepilogo basato sulla ricerca effettuata. L’utente può generare una conversazione strutturata e condividerla con il proprio medico. Questo elemento potrebbe facilitare il dialogo durante la visita e ridurre omissioni involontarie. Il sistema mira quindi a offrire maggiore consapevolezza prima dell’appuntamento. Gli utenti possono identificare possibili cause e valutare se la situazione richieda attenzione immediata. Il supporto dell’IA invita a riflettere sui sintomi, a descriverli in modo più preciso e a preparare domande pertinenti. Il servizio nasce come strumento di orientamento e non come soluzione clinica. Google non ha ancora annunciato date di rilascio né piani di distribuzione internazionale. Resta da capire se questa funzione raggiungerà un pubblico globale o resterà limitata al mercato statunitense.