Dyson presenta un set in edizione limitata realizzato con PORTER

Dyson amplia il proprio universo di prodotti lifestyle con un progetto nato dalla collaborazione con il marchio giapponese PORTER, che porta alla creazione di un set esclusivo composto dalle cuffie OnTrac e da una borsa artigianale dedicata. L’iniziativa segna il primo incontro ufficiale tra le due realtà e si distingue per l’approccio quasi collezionistico, con una produzione limitata a sole 380 unità distribuite su scala globale.

Tale risultato nasce dal desiderio di fondere la precisione ingegneristica di Dyson con la tradizione manifatturiera, un tema richiamato dallo stesso Jake Dyson, che ha evidenziato quanto l’estetica essenziale e la cura dei dettagli tipiche del design giapponese abbiano sempre influenzato la filosofia dell’azienda.

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Dyson arricchisce l’esperienza OnTrac con un design dedicato e una distribuzione selezionata

La borsa progettata da PORTER è un omaggio alle tecniche artigianali che hanno reso il marchio famoso. Realizzata a mano, utilizza materiali idrorepellenti e un assemblaggio complesso composto da decine di elementi, tra cui un supporto esterno concepito appositamente per il trasporto delle cuffie. Ogni set include anche un “teh slice”, una piccola etichetta che raccoglie componenti e schizzi del progetto e riporta il numero dell’edizione limitata. Il riferimento al 90° anniversario di YOSHIDA & Co., la casa madre di PORTER, dà ulteriore valore alla collaborazione e sottolinea il legame con la storia del marchio.

Per questo progetto Dyson ha scelto una configurazione estetica sviluppata esclusivamente per PORTER, con una palette cromatica che combina blu navy, arancione e kaki, richiamando sia l’identità del brand giapponese sia i toni caratteristici della linea OnTrac. I padiglioni delle cuffie sono anodizzati in CNC Black Nickel e presentano una fresatura che testimonia il lavoro di precisione applicato al metallo. L’emblema PORTER è inciso tramite laser, mentre il tech slice riprende elementi del processo creativo che ha portato allo sviluppo delle cuffie. La confezione include inoltre l’archetto OnTrac Prussian Blue, cuscinetti Khaki e Cinnabar e la borsa dedicata, completa di dustbag.

Il set è stato distribuito nei Dyson Direct Store delle principali capitali europee e internazionali e nei canali online dell’azienda, oltre che nei punti vendita PORTER in Asia e nelle boutique dedicate del marchio. Con un prezzo consigliato di 699 euro, il progetto si rivolge a un pubblico appassionato di tecnologia, moda e oggetti da collezione, offrendo una sintesi tra funzionalità contemporanea e cura estetica. La collaborazione sottolinea la volontà di Dyson di esplorare nuovi territori creativi e consolidare il valore del design come elemento centrale dell’esperienza di prodotto.