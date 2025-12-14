Doppl e lo shopping digitale: Google sperimenta la prova virtuale dei vestiti

Google amplia ancora il ruolo dell’intelligenza artificiale nello shopping online con un aggiornamento importante di Doppl, l’app dedicata alla moda che nasce nei Google Labs. Negli Stati Uniti è infatti arrivato un feed interattivo pensato per aiutare gli utenti a scoprire nuovi abiti e a provarli virtualmente prima dell’acquisto. L’obiettivo è rendere più naturale il passaggio tra ispirazione e scelta, creando un ambiente che ricorda i social ma che offre strumenti molto più evoluti.

Il risultato è un’esperienza che unisce creatività, consigli personalizzati e acquisti immediati. Doppl utilizza video generati dall’AI per mostrare capi reali e consiglia combinazioni coerenti con il gusto del singolo utente. Il profilo stilistico si costruisce nel tempo e cambia a seconda delle interazioni, mostrando contenuti sempre più vicini alle preferenze dell’utente. Google vuole rendere questa fase di scoperta fluida e intuitiva, riducendo il rischio di acquisti impulsivi e aumentandone la qualità. La moda digitale vive così una nuova evoluzione, che sposta l’attività dalla semplice consultazione alla partecipazione diretta.

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Prova virtuale dei capi e acquisto immediato: così Doppl punta a rivoluzionare lo shopping

La funzione che attira più attenzione è la prova virtuale dei capi, resa possibile dalle tecnologie AI sviluppate da Google. Gli utenti possono vedere come un vestito appare sul proprio corpo senza dover scattare foto o effettuare scansioni complesse. Il sistema produce un’anteprima realistica che permette di valutare immediatamente colori, forme e proporzioni. Questo procedimento riduce dubbi e incertezze, problemi da sempre legati agli acquisti di abbigliamento online.

L’intero processo diventa ancora più rapido grazie ai collegamenti diretti ai negozi. La maggior parte dei capi mostrati nel feed è acquistabile con un solo clic, permettendo all’utente di passare in pochi secondi dalla prova virtuale alla pagina del prodotto. Doppl rappresenta così un esempio concreto di come l’AI possa migliorare la scelta dei vestiti e rendere più semplice la ricerca di nuovi stili.

Il progetto è ancora in fase sperimentale, ma il suo potenziale è evidente perché unisce settori in rapido cambiamento e li valorizza con strumenti innovativi. Con questa novità, Google continua a esplorare un modo più coinvolgente di vivere la moda online, aprendo una strada che potrebbe diventare presto uno standard del settore.