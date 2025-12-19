Disney e AI: accordo con OpenAI, ma l’esclusiva è a tempo

L’accordo tra Disney e OpenAI rappresenta uno dei segnali più chiari di come l’industria dell’intrattenimento stia iniziando a confrontarsi apertamente con l’AI generativa. L’intesa prevede che OpenAI possa integrare all’interno di Sora più di 200 personaggi appartenenti agli universi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. Per il momento, OpenAI è l’unica piattaforma autorizzata a farlo in modo legale, un vantaggio competitivo notevole in un mercato in rapida evoluzione.

Come ha spiegato l’amministratore delegato Bob Iger, però, tale collaborazione ha una struttura ben precisa. Si parla infatti di tre anni complessivi, ma solo dodici mesi di esclusiva. Ciò significa che Disney ha scelto consapevolmente di non vincolarsi a lungo termine con un unico fornitore di AI. L’obiettivo? Osservare da vicino l’impatto di queste tecnologie sulla gestione della proprietà intellettuale, sul rapporto con i fan e sulle potenzialità creative, senza rinunciare alla possibilità di cambiare rotta. In questa fase, l’AI viene quindi trattata come un laboratorio più che come un pilastro definitivo. Disney vuole capire se e come strumenti come Sora possano integrarsi nei processi creativi e di licensing senza snaturare il valore dei suoi personaggi.

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Strategia Disney: apertura all’AI e difesa del copyright

Secondo Bob Iger il progresso tecnologico non può essere fermato, ma può essere governato. Partecipare attivamente allo sviluppo dell’AI, anziché subirlo, consente all’azienda di mantenere un certo controllo su come le proprie opere vengono utilizzate e reinterpretate. È una posizione realistica. Soprattutto in un momento in cui l’AI generativa sta rivoluzionando completamente i confini tra creazione, ispirazione e sfruttamento commerciale.

Non a caso, nello stesso periodo dell’annuncio dell’accordo con OpenAI, Disney ha inviato una diffida formale a Google per presunte violazioni del copyright legate all’uso di contenuti protetti. Per Open AI, la collaborazione con Disney rappresenta una legittimazione importante. Poter lavorare ufficialmente con uno dei marchi più influenti al mondo rafforza la credibilità di Sora e riduce le incertezze legali che spesso circondano l’AI generativa. Per Disney, invece, il vero valore sta nella flessibilità, testare oggi, decidere domani. Un equilibrio sottile tra innovazione e protezione, destinato a diventare sempre più centrale nel rapporto tra AI e industria creativa.