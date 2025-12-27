DAZN introduce nuovi controlli di sicurezza: l’app si blocca anche su Android non modificati

Negli ultimi giorni numerosi utenti Android stanno segnalando blocchi improvvisi dell’app DAZN, che in molti casi impedisce completamente l’avvio del servizio. Il problema è emerso dopo l’ultimo aggiornamento dell’applicazione e sembra legato all’introduzione di nuovi sistemi di protezione, capaci di analizzare in profondità l’ambiente software dello smartphone. Il punto critico è che i malfunzionamenti non riguardano solo dispositivi con root attivo o ROM personalizzate, ma anche telefoni perfettamente integri, aggiornati e certificati. In diversi casi, l’app mostra un errore di sicurezza o si chiude all’avvio, senza ulteriori spiegazioni.

Il sospetto: un nuovo sistema di protezione

Secondo quanto emerso dalle prime analisi, alla base di questo comportamento ci sarebbe DoveRunner, una piattaforma di sicurezza avanzata per Android che si sta diffondendo anche in Occidente. A differenza dei classici controlli anti-root, DoveRunner costruisce una “sandbox” di esecuzione, monitorando costantemente il contesto in cui l’app opera. Se rileva elementi potenzialmente anomali — anche solo altre app installate che potrebbero interferire — blocca l’avvio o forza la chiusura immediata del processo. Non parliamo quindi di un controllo puntuale su modifiche reali del sistema, ma di una valutazione preventiva basata su ciò che è installato sul dispositivo. Durante un test indipendente, ad esempio, DAZN si è rifiutata di avviarsi in presenza di App Cloner, anche se l’app non era in uso e non interagiva con il sistema operativo.

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App innocue trattate come minacce

La lista delle applicazioni “incompatibili” include strumenti perfettamente legittimi, come Shizuku, un framework utilizzato da sviluppatori e power user per accedere alle API avanzate di Android senza ricorrere al root.

In presenza di queste app, DAZN interpreta il dispositivo come potenzialmente non sicuro, impedendo l’esecuzione. Il risultato è una situazione paradossale: utenti con smartphone puliti e regolarmente aggiornati si trovano esclusi da un servizio a pagamento, solo per la presenza di strumenti tecnici del tutto innocui. Un approccio che, se da un lato riduce il rischio di violazioni e tentativi di reverse engineering, dall’altro limita la libertà d’uso e di personalizzazione che da sempre rappresenta il punto di forza di Android.

Sicurezza o restrizione? Il confine si assottiglia

È chiaro che DAZN voglia difendere i propri contenuti da pratiche come lo screen mirroring non autorizzato, la modifica dell’APK o la cattura dei flussi video, problemi reali nel mondo dello streaming. Tuttavia, l’uso di soluzioni di sicurezza così invasive rischia di penalizzare gli utenti legittimi, generando falsi positivi e riducendo la compatibilità dell’app. Si tratta di un equilibrio sempre più difficile da mantenere: proteggere la piattaforma senza trasformare l’esperienza utente in un percorso a ostacoli. In prospettiva, se altri servizi seguiranno questa strada, Android rischia di perdere parte della sua storica flessibilità, non per decisioni di Google, ma per scelte autonome dei singoli sviluppatori.