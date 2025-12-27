ChatGPT per Android, in arrivo le scorciatoie dirette alle chat più usate

OpenAI prepara una novità che renderà più rapido e comodo l’accesso alle conversazioni salvate su ChatGPT per Android. Nella versione 1.2025.350 dell’app, alcuni utenti hanno individuato una nuova funzione in fase di test che consentirà di creare scorciatoie sulla schermata principale, così da aprire immediatamente una chat specifica senza dover navigare all’interno dell’app.

Scorciatoie come segnalibri: un accesso diretto alle chat importanti

La nuova funzione nasce per migliorare l’esperienza di chi utilizza ChatGPT in modo continuativo o per più progetti contemporaneamente. Finora, l’unico metodo per tenere a portata di mano le conversazioni più rilevanti era “fissarle” nella sezione delle chat recenti, ma si trattava di una soluzione parziale: bisognava comunque aprire l’app e cercare il thread giusto. Con il nuovo sistema, ogni conversazione potrà invece diventare una vera e propria icona sul launcher Android, esattamente come un’app o un segnalibro del browser. Basterà aprire il menu a tre puntini all’interno della chat e selezionare la nuova voce “Aggiungi alla schermata principale”. In automatico, comparirà un’icona con il nome della conversazione, pronta per l’apertura immediata.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Personalizzazione e limiti: cosa sappiamo finora

Al momento, la denominazione della scorciatoia viene generata in automatico, ma non è ancora possibile rinominarla manualmente. Tuttavia, trattandosi di una funzione sperimentale, è probabile che OpenAI aggiunga in futuro la possibilità di personalizzare nome e icona, così da adattarle meglio alle diverse esigenze degli utenti. Non risultano invece limiti al numero di scorciatoie creabili: sarà quindi possibile avere più chat “pinnate” sulla schermata principale, magari organizzate per progetto o per argomento. Una soluzione pensata soprattutto per chi usa ChatGPT in modo professionale o creativo, mantenendo più conversazioni attive nel tempo — ad esempio per la scrittura di un testo, la progettazione di un software o la gestione di contenuti editoriali.

Un piccolo cambiamento che migliora la produttività

Dal punto di vista pratico, l’introduzione delle scorciatoie potrebbe sembrare una novità minore, ma i benefici in termini di produttività e fluidità d’uso sono concreti. Eliminare il passaggio intermedio di apertura dell’app significa ridurre tempi e clic inutili, una differenza che si fa sentire soprattutto per chi interagisce frequentemente con il chatbot durante la giornata lavorativa. È una soluzione che punta a rendere ChatGPT un assistente ancora più integrato nel flusso quotidiano d’uso dello smartphone, accorciando la distanza fra l’idea e la risposta dell’AI.

La funzione è ancora in fase di test interno, e non tutti gli utenti possono utilizzarla. Gli sviluppatori che l’hanno scoperta hanno dovuto modificare manualmente alcuni parametri dell’app per attivarla, segno che OpenAI sta ancora limando dettagli e ottimizzazioni prima del rollout ufficiale.