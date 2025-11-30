ChatGPT diventa il nuovo personal shopper: arriva la funzione di shopping intelligente di OpenAI

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OpenAI amplia ancora il raggio d’azione di ChatGPT, introducendo una nuova funzione che porta l’assistente AI direttamente nel mondo dell’e-commerce. Si chiama “shopping research” e promette di trasformare il modo in cui cerchiamo, confrontiamo e scegliamo i prodotti online. L’obiettivo è chiaro: rendere ChatGPT non solo un interlocutore capace di rispondere, ma un assistente d’acquisto attivo, capace di orientare le scelte con consigli basati su contesto, preferenze e dati aggiornati.

Un assistente che analizza prodotti, prezzi e recensioni

La funzione è già disponibile per tutti gli utenti, sia su mobile sia nella versione web di ChatGPT. Quando l’utente chiede, ad esempio, “quali sono i migliori TV per una stanza luminosa?”, il chatbot risponde con una lista ragionata di modelli e caratteristiche, ma questa volta propone anche un pulsante interattivo per avviare la fase di “shopping research”.

A quel punto, entra in gioco una modalità più strutturata: ChatGPT inizia a porre domande personalizzate su budget, dimensioni, funzionalità desiderate e marchi preferiti. Il dialogo assume un tono più naturale rispetto ai tradizionali comparatori di prezzo, ma la logica è simile: fornire una consulenza d’acquisto su misura, senza dover saltare tra decine di schede prodotto.

Il sistema utilizza una variante ottimizzata del modello GPT-5, chiamata GPT-5 mini, progettata per gestire ricerche commerciali in tempo reale e aggiornarsi su disponibilità, recensioni e prezzi. Tuttavia, OpenAI precisa che i dati restano indicativi e invita gli utenti a verificare sempre le informazioni sui siti dei rivenditori, ricordando che offerte e stock possono cambiare rapidamente.

Dalla ricerca alla raccomandazione: ChatGPT conosce i tuoi gusti

Per gli abbonati a ChatGPT Plus, l’esperienza diventa ancora più avanzata. L’assistente può infatti ricordare le preferenze passate e proporre guide automatiche all’acquisto, i cosiddetti buyer’s guide, in base agli interessi emersi nelle conversazioni precedenti. Se un utente parla per giorni di bici elettriche, ChatGPT potrebbe suggerire caschi, borse o accessori correlati, adattando la raccomandazione ai gusti e al budget. Questa personalizzazione sfrutta la funzione memoria, una delle novità più importanti introdotte con GPT-5, e punta a creare un’esperienza di shopping progressivamente più “umana”.