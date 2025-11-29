ASUS ROG Matrix RTX 5090: la nuova super-GPU da 800 W

La nuova ASUS ROG Matrix RTX 5090 è finalmente disponibile e rappresenta una delle proposte più estreme mai lanciate nel settore delle schede grafiche consumer. Presentata in anteprima alla Gamescom 2025, questa GPU celebra i 30 anni di ASUS e porta con sé caratteristiche che vanno oltre ciò che gli appassionati erano abituati a considerare “top di gamma”.

Il dato più impressionante riguarda il consumo energetico. Infatti grazie a un sistema di alimentazione avanzato, la scheda può arrivare ad assorbire fino a 800W, superando nettamente i 575 W della RTX 5090 standard. Tale potenza extra consente prestazioni fino al 10% superiori, un margine enorme in un settore dove anche incrementi minimi richiedono soluzioni tecniche estreme.

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ASUS ROG Matrix RTX 5090: design unico, raffreddamento avanzato

Per gestire un assorbimento tanto elevato, la ROG Matrix RTX 5090 richiede una scheda madre compatibile con lo standard BTF Advanced, ideato per eliminare i cavi a vista spostando i connettori sul retro del PCB. ASUS ha perciò integrato un connettore ausiliario che funge da estensione dello slot PCIe, necessario per distribuire il carico energetico aggiuntivo. A ciò si affianca comunque un secondo cavo 12v-2×6, poiché il singolo connettore non può superare i 600 W. Il tutto è monitorato dal sistema Power Detector+, che segnala in tempo reale eventuali anomalie nella distribuzione della corrente, riducendo il rischio di danni durante sessioni di carico elevato o overclock.

Sul fronte termico, ASUS ha dotato la ROG Matrix RTX 5090 di una soluzione di raffreddamento. Il corpo della scheda integra quattro ventole, tre su un lato e una sul lato opposto, per creare un flusso d’aria a doppia direzione. La camera di vapore in rame puro contribuisce a ridurre le temperature fino al 5%, mentre la pasta termica al metallo liquido e un PCB rinforzato da 85 g di rame garantiscono una dissipazione efficiente anche nei punti più critici. Per gli overclocker estremi, ASUS ha incluso la funzione memory defroster, pensata per evitare condensa e problemi termici durante l’utilizzo di azoto liquido.

La gestione software è affidata a GPU Tweak III, che permette di controllare tensioni, frequenze, temperature, ventole e telemetria avanzata. Tutto questo rende la ROG Matrix RTX 5090 un prodotto che si colloca ben oltre la fascia tradizionale. Si tratta di un hardware destinato a chi desidera spingersi oltre i limiti. La sua disponibilità è prevista entro dicembre presso rivenditori selezionati, per quanto riguarda il prezzo si parla di 4.399€.