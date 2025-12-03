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Apple rinnova il suo impegno con il Global Fund

Apple sostiene il Global Fund con ogni acquisto tramite Apple Pay, continuando oltre 20 anni di partnership con (RED).

scritto da Margherita Zichella 0 commenti 1 Minuti lettura
Apple sostiene il Global Fund con ogni acquisto tramite Apple Pay, continuando oltre 20 anni di partnership con (RED).

C’è un tono quasi familiare nel modo in cui Apple ripropone ogni anno la sua iniziativa legata al Global Fund: non è uno di quei gesti plateali pensati per far rumore, ma un appuntamento che ritorna puntuale e che, quasi senza farsi notare, riesce comunque a lasciare un segno concreto. Quest’anno la formula è rimasta quella collaudata: per ogni acquisto effettuato tramite Apple Pay — sia sul sito, sia tramite l’app Apple Store, sia direttamente in negozio — Apple dona 5 dollari al Global Fund. Il limite massimo è fissato a 3 milioni, e la finestra temporale arriva fino al 7 dicembre. Nulla di rivoluzionario, certo, ma è quella continuità che racconta più delle parole.

 

Apple Pay continua a trasformare ogni acquisto in un gesto per la salute globale

Quello che colpisce è il modo in cui questa iniziativa, ormai parte del calendario che precede la Giornata mondiale contro l’AIDS, si inserisce in un periodo dell’anno in cui si tende a correre da una parte all’altra, tra acquisti e preparativi. In mezzo a tutto questo movimento, sapere che un semplice pagamento può contribuire a qualcosa di più grande crea una sorta di parentesi di senso, un attimo di consapevolezza. E non serve essere degli appassionati di beneficenza o degli esperti di salute globale per riconoscere che il Global Fund svolge un lavoro enorme nei Paesi più fragili, dove HIV, tubercolosi e malaria non sono “malattie del passato”, ma problemi quotidiani.

Apple stessa sottolinea che i fondi raccolti vanno a sostenere programmi sanitari essenziali, quelli che spesso fanno davvero la differenza tra una comunità che riesce a reagire e una che resta indietro. È parte di un impegno che dura da quasi vent’anni, grazie alla partnership con (RED), nata dall’idea di Bono e che negli anni ha preso forme diverse. Molti ricordano la stagione dei prodotti in edizione speciale, gli iPhone e gli accessori che sfoggiavano quel rosso iconico diventato quasi un simbolo. .

Nonostante questa riduzione delle varianti dedicate, il legame tra Apple e (RED) non si è affievolito. Anzi, i risultati parlano da soli: oltre 250 milioni di dollari raccolti negli anni. Una cifra che, al di là dell’impatto economico, racconta la volontà di mantenere un filo costante, anche quando non è più al centro del marketing. E forse è proprio questa continuità silenziosa a rendere l’iniziativa ancora rilevante: un gesto che non pretende di essere eroico, ma che continua a muovere le cose un acquisto alla volta.