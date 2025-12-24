Apple riconsidera il Camera Control dopo le critiche

Con l’introduzione del Camera Control sulla famiglia iPhone 16, Apple aveva provato a riportare un’idea non nuova ma potenzialmente utile. Ovvero un tasto fisico dedicato alla fotocamera, pensato per rendere più rapido l’accesso agli scatti e alle funzioni avanzate. L’implementazione scelta dall’azienda di Cupertino però si è rivelata più complessa del previsto.

La combinazione di superficie capacitiva, gesture touch, sensibilità alla pressione e feedback aptico ha generato reazioni contrastanti, soprattutto per via di una posizione poco ergonomica durante l’uso verticale e di un’eccessiva sensibilità che ha finito per confondere molti utenti. Secondo un report di The Information, Apple starebbe ora valutando una revisione del Camera Control sugli iPhone 18.

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L’idea non sarebbe quella di eliminare completamente il pulsante, ma di semplificarlo in modo deciso, per tornare a un approccio più tradizionale basato esclusivamente sulla pressione. Una scelta che consentirebbe comunque di distinguere tra pressione leggera per la messa a fuoco e pressione più decisa per lo scatto, ma senza le gesture avanzate come lo scorrimento per lo zoom o la regolazione rapida delle impostazioni.

Meno funzioni, più semplicità: strategia o compromesso per Apple?

Il report non chiarisce se questo “downgrade” del Camera Control riguarderà solo i modelli base di iPhone 18 o se verrà esteso anche alle versioni Pro e Pro Max. In ogni caso, la mossa avrebbe una doppia valenza. Da un lato, permetterebbe ad Apple di ridurre i costi produttivi e la complessità hardware. Un aspetto sempre più rilevante in una fase in cui la gamma iPhone tende ad ampliarsi e a differenziarsi maggiormente. Dall’altro, rappresenterebbe una risposta diretta ai feedback negativi ricevuti dagli utenti, che hanno spesso segnalato interazioni involontarie e un’esperienza d’uso poco intuitiva.

Non a caso, Apple ha già tentato di mitigare il problema via software. Con iOS 18.2 infatti è stata introdotta l’opzione “Richiedi schermo attivo” per evitare tocchi accidentali, mentre sui nuovi dispositivi le gesture di scorrimento risultano disattivate di default. Il passaggio a un tasto semplificato sugli iPhone 18 potrebbe quindi rappresentare la soluzione hardware definitiva, privilegiando affidabilità e immediatezza rispetto alla ricchezza di funzioni.

Resta però il dubbio su come questa scelta verrà percepita dal pubblico. Se da una parte molti utenti apprezzerebbero un pulsante più prevedibile e meno invasivo, dall’altra qualcuno potrebbe interpretarla come un passo indietro rispetto alle ambizioni iniziali. In un mercato sempre più maturo, Apple sembra comunque decisa a limare le proprie idee più complesse. Sceglie così un equilibrio tra innovazione e usabilità che possa soddisfare una platea più ampia possibile.