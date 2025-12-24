Apple riconsidera il Camera Control dopo le critiche

Con l’introduzione del Camera Control sulla famiglia iPhone 16, Apple aveva provato a riportare un’idea non nuova ma potenzialmente utile. Ovvero un tasto fisico dedicato alla fotocamera, pensato per rendere più rapido l’accesso agli scatti e alle funzioni avanzate. L’implementazione scelta dall’azienda di Cupertino però si è rivelata più complessa del previsto.
La combinazione di superficie capacitiva, gesture touch, sensibilità alla pressione e feedback aptico ha generato reazioni contrastanti, soprattutto per via di una posizione poco ergonomica durante l’uso verticale e di un’eccessiva sensibilità che ha finito per confondere molti utenti. Secondo un report di The Information, Apple starebbe ora valutando una revisione del Camera Control sugli iPhone 18.
L’idea non sarebbe quella di eliminare completamente il pulsante, ma di semplificarlo in modo deciso, per tornare a un approccio più tradizionale basato esclusivamente sulla pressione. Una scelta che consentirebbe comunque di distinguere tra pressione leggera per la messa a fuoco e pressione più decisa per lo scatto, ma senza le gesture avanzate come lo scorrimento per lo zoom o la regolazione rapida delle impostazioni.
Meno funzioni, più semplicità: strategia o compromesso per Apple?
Il report non chiarisce se questo “downgrade” del Camera Control riguarderà solo i modelli base di iPhone 18 o se verrà esteso anche alle versioni Pro e Pro Max. In ogni caso, la mossa avrebbe una doppia valenza. Da un lato, permetterebbe ad Apple di ridurre i costi produttivi e la complessità hardware. Un aspetto sempre più rilevante in una fase in cui la gamma iPhone tende ad ampliarsi e a differenziarsi maggiormente. Dall’altro, rappresenterebbe una risposta diretta ai feedback negativi ricevuti dagli utenti, che hanno spesso segnalato interazioni involontarie e un’esperienza d’uso poco intuitiva.
Non a caso, Apple ha già tentato di mitigare il problema via software. Con iOS 18.2 infatti è stata introdotta l’opzione “Richiedi schermo attivo” per evitare tocchi accidentali, mentre sui nuovi dispositivi le gesture di scorrimento risultano disattivate di default. Il passaggio a un tasto semplificato sugli iPhone 18 potrebbe quindi rappresentare la soluzione hardware definitiva, privilegiando affidabilità e immediatezza rispetto alla ricchezza di funzioni.
Resta però il dubbio su come questa scelta verrà percepita dal pubblico. Se da una parte molti utenti apprezzerebbero un pulsante più prevedibile e meno invasivo, dall’altra qualcuno potrebbe interpretarla come un passo indietro rispetto alle ambizioni iniziali. In un mercato sempre più maturo, Apple sembra comunque decisa a limare le proprie idee più complesse. Sceglie così un equilibrio tra innovazione e usabilità che possa soddisfare una platea più ampia possibile.