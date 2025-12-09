Apple Music Replay 2025: il nuovo riepilogo annuale disponibile per gli abbonati

Apple Music Replay 2025 è ufficialmente disponibile e consente agli abbonati di ripercorrere i dodici mesi di ascolti attraverso una panoramica dettagliata e costruita sui propri gusti. Dopo le iniziative di Amazon Music e Deezer, anche Apple propone il suo appuntamento annuale con un formato sempre più ricco, pensato per trasformare i dati in una storia personale facilmente condivisibile sui social.
L’esperienza resta fedele alla struttura classica: Replay mostra i minuti totali di ascolto, gli artisti più seguiti, i generi preferiti e perfino le sessioni più lunghe dedicate allo stesso musicista. Una modalità che permette di ricordare quali brani hanno accompagnato momenti precisi dell’anno e quali scoperte hanno trovato spazio nelle playlist quotidiane. Apple ha introdotto inoltre tre nuove sezioni che arricchiscono ulteriormente il profilo musicale degli utenti.
Per quanto concerne le novità più rilevanti, Replay 2025 ora include diversi aspetti
Discovery; una sezione che raccoglie gli artisti ascoltati per la prima volta, utile per capire quali nomi emergenti hanno attirato l’attenzione nell’ultimo anno;
Loyalty; un riepilogo dedicato ai musicisti seguiti con maggiore costanza, evidenziando chi continua a occupare un ruolo centrale nelle proprie abitudini;
Comebacks, che mostra gli artisti tornati nelle rotazioni dopo un periodo di assenza.
Replay è accessibile dalla scheda Home di Apple Music, dove è possibile visualizzare il proprio riepilogo e condividerlo tramite le funzioni social integrate. Non mancano le animazioni e i layout pensati per la condivisione rapida su piattaforme come Instagram o X, mantenendo intatto lo stile grafico tipico di Apple.
Parallelamente, Apple ha aggiornato anche Replay 2025 for Artists, il pannello pensato per musicisti e team professionali. Qui si possono consultare informazioni come numero di ascoltatori, Paesi e città in cui la musica è più riprodotta, minuti totali di streaming, brani più richiesti e tracce identificate tramite Shazam. L’azienda ha aggiunto nuove metriche, tra cui la crescita dell’audience e il confronto con le performance dell’anno precedente, offrendo uno strumento più completo per analizzare l’andamento della propria carriera.