Apple Music Replay 2025: il nuovo riepilogo annuale disponibile per gli abbonati

Apple Music Replay 2025 è ufficialmente disponibile e consente agli abbonati di ripercorrere i dodici mesi di ascolti attraverso una panoramica dettagliata e costruita sui propri gusti. Dopo le iniziative di Amazon Music e Deezer, anche Apple propone il suo appuntamento annuale con un formato sempre più ricco, pensato per trasformare i dati in una storia personale facilmente condivisibile sui social.

L’esperienza resta fedele alla struttura classica: Replay mostra i minuti totali di ascolto, gli artisti più seguiti, i generi preferiti e perfino le sessioni più lunghe dedicate allo stesso musicista. Una modalità che permette di ricordare quali brani hanno accompagnato momenti precisi dell’anno e quali scoperte hanno trovato spazio nelle playlist quotidiane. Apple ha introdotto inoltre tre nuove sezioni che arricchiscono ulteriormente il profilo musicale degli utenti.

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Per quanto concerne le novità più rilevanti, Replay 2025 ora include diversi aspetti

Discovery; una sezione che raccoglie gli artisti ascoltati per la prima volta, utile per capire quali nomi emergenti hanno attirato l’attenzione nell’ultimo anno;

Loyalty; un riepilogo dedicato ai musicisti seguiti con maggiore costanza, evidenziando chi continua a occupare un ruolo centrale nelle proprie abitudini;

Comebacks, che mostra gli artisti tornati nelle rotazioni dopo un periodo di assenza.

Replay è accessibile dalla scheda Home di Apple Music, dove è possibile visualizzare il proprio riepilogo e condividerlo tramite le funzioni social integrate. Non mancano le animazioni e i layout pensati per la condivisione rapida su piattaforme come Instagram o X, mantenendo intatto lo stile grafico tipico di Apple.

Parallelamente, Apple ha aggiornato anche Replay 2025 for Artists, il pannello pensato per musicisti e team professionali. Qui si possono consultare informazioni come numero di ascoltatori, Paesi e città in cui la musica è più riprodotta, minuti totali di streaming, brani più richiesti e tracce identificate tramite Shazam. L’azienda ha aggiunto nuove metriche, tra cui la crescita dell’audience e il confronto con le performance dell’anno precedente, offrendo uno strumento più completo per analizzare l’andamento della propria carriera.