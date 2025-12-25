Apple Mappe: con iOS 26 spariscono i tour Flyover

Gli utenti Apple stanno per rinunciare ad una funzione che ha accompagnato la loro esperienza finora con l’app Mappe. Con iOS 26 l’azienda di Cupertino ha deciso di eliminare i tour Flyover, le esperienze di sorvolo automatico delle città. La rimozione è avvenuta senza alcun annuncio ufficiale, sorprendendo gli utenti più affezionati. I tour Flyover sfruttavano le mappe tridimensionali già presenti in Apple Maps per creare sequenze animate di visite guidate. Con tale opzione, ogni città dotata di Flyover permetteva di avviare il tour con un semplice tocco sull’icona dedicata. Offrendo così gli utenti la possibilità di vivere un’esperienza unica che però oggi scompare.

Apple dice addio ai tour Flyover su Mappe: ecco i dettagli

È importante sottolineare che anche se l’opzione dei tour automatici sparisce, la tecnologia Flyover 3D resta pienamente attiva. Più di 350 città continuano a offrire visualizzazioni tridimensionali dettagliate. In tal modo, mostrano parchi, edifici istituzionali e aree urbane da una prospettiva diversa dal solito: “in volo”. È quindi solo la componente automatizzata e narrativa che viene meno nella piattaforma di Apple.

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L’azienda di Cupertino realizza tali immagini grazie a piccoli aerei ad alta precisione. Quest’ultimi sono capaci di catturare dettagli urbani con grande accuratezza. Un’opzione che richiama la discussione su privacy e sicurezza. A tal proposito, alcune zone del mondo non hanno mai potuto beneficiare dei tour Flyover.

Nel dettaglio, cos’è che cambia per gli utenti che utilizzano tale opzione sui dispositivi Apple? Il cambiamento si traduce in un’unica differenza pratica: la possibilità di avviare automaticamente i tour guidati non esiste più. Resta invece intatta la consultazione manuale delle mappe 3D, che mantiene la stessa qualità visiva. Il tutto però senza l’esperienza cinematografica che caratterizzava Flyover. Con tale cambiamento il futuro di Apple Maps appare orientato ad offrire un’esperienza più interattiva e personalizzabile a tutti i suoi utenti.