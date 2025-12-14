Apple: le app più scaricate in Italia nel 2025 su iPhone, iPad e Apple Arcade

Con l’arrivo della fine dell’anno, Apple ha pubblicato le classifiche ufficiali delle app e dei giochi più scaricati del 2025 in Italia. Le liste, presenti anche nella sezione Oggi dell’App Store, offrono uno sguardo dettagliato sulle preferenze degli utenti tra applicazioni gratuite, a pagamento e titoli dedicati al gaming su iPhone, iPad e Apple Arcade.

Le classifiche su iPhone: app, giochi gratuiti e titoli premium

Nella Top Ten delle app gratuite per iPhone si impone ChatGPT, seguita da Poste Italiane e Klarna. La lista prosegue con Google Chrome, Temu, Threads, Google, Google Gemini, Remini e TikTok. Tra le app a pagamento domina e-Connect, davanti a Blitzer.de PRO e Threema. Seguono PeakFinder, Metronet, Shadowrocket, NightCap Camera, Veicolo+: info targa, Procreate Pocket e 1Wallet.

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Le tendenze del gaming su iPhone

Il gioco gratuito più scaricato è Block Blast!, puzzle immediato basato sulla disposizione di blocchi colorati in una griglia. Al secondo posto GCC Pokémon Pocket, versione mobile del celebre gioco di carte Pokémon, mentre il terzo gradino del podio va a Clash Royale. Nella Top Ten compaiono anche Roblox, Township, Subway Surfers, Brawl Stars, Vita Mahjong, Giochi Offline senza internet e Last War: Survival.

Per i giochi a pagamento, il primo posto spetta a Minecraft, seguito da Plague Inc. e Pou. Tra gli altri titoli figurano Balatro, Geometry Dash, Monopoly, Taboo – Official Party Game, Rovio Classics: Angry Birds, After Inc. e RFS – Real Flight Simulator.

Le classifiche su iPad e le preferenze su Apple Arcade

Anche su iPad le app gratuite più popolari includono ChatGPT e Google Chrome, affiancate da Canva, Goodnotes, Amazon Prime Video, Appunti+, Freenotes, Notability, WhatsApp Messenger e Google Meet. Tra le app a pagamento, il primato va a Procreate, seguita da Nomad Sculpt e Procreate Dreams. Completano la classifica ToonSquid, Feather: Draw in 3D, Atlante di Anatomia Umana 2026, forScore, iReal Pro, AnkiMobile Flashcards e MobileSheets for iPad.

I giochi più scaricati su iPad

Nel gaming gratuito, il primo posto va ancora a Block Blast!, seguito da Perfect Tidy: Ordine Perfetto e Goods Puzzle. Tra le altre presenze figurano Buon Caffè, Gran Caffè, Roblox, Buona Pizza, Grande Pizza, 2 Player Games: the Challenge, Happy Color, Magic Tiles 3 e Township.

La Top Ten dei giochi a pagamento vede nuovamente Minecraft in prima posizione, seguito da Plague Inc. e Balatro. La lista comprende anche Geometry Dash, Stardew Valley, Monopoly, Pou, Papers, Please, Purple Place – Classic Games e RFS – Real Flight Simulator.

Apple Arcade: i titoli più giocati del 2025

Su Apple Arcade il gioco più apprezzato dell’anno è Balatro+, seguito dall’Edizione Arcade di NBA 2K25 e da Cooking Mama: Cuisine!. A completare la classifica ci sono Hello Kitty Island Adventure, Sneaky Sasquatch, Snake.io+, Fruit Ninja Classic+, Football Manager 26 Touch, Tomb of the Mask+ e Asphalt 8: Airborne+.