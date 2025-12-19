Apple iPhone 20, il display senza cornici è sempre più vicino

Il 2027 rappresenterà una data chiave per Apple. Sono infatti passati vent’anni dal lancio del primo iPhone e, secondo le indiscrezioni, l’azienda non vuole lasciarsi sfuggire l’occasione per proporre un modello realmente iconico. L’iPhone 20, nome non ancora ufficiale ma sempre più citato dagli analisti, nascerebbe proprio con questo obiettivo. Ovvero riportare al centro dell’attenzione il design come elemento di rottura, un po’ come accadde nel 2017 con iPhoneX.

Al cuore del progetto ci sarebbe un nuovo pannello OLED completamente privo di cornici visibili. Apple starebbe lavorando a stretto contatto con LG Display e SamsungDisplay per sviluppare una soluzione in grado di estendere lo schermo su tutti e quattro i lati del dispositivo, creando un autentico effetto “tutto schermo”. A differenza degli attuali iPhone, dove la cornice è ormai ridotta ma ancora percepibile, il 20 punterebbe a una superficie frontale continua, senza interruzioni visive.

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Le sfide di Apple tra innovazione e affidabilità

Portare un display curvo su quattro lati in produzione non è però un’operazione semplice, e Apple ne è consapevole. Una delle principali difficoltà riguarda la gestione del circuito del display, che deve essere piegato in modo estremamente preciso senza compromettere la solidità del pannello. A questo si aggiunge la necessità di sviluppare una versione ancora più sottile ed evoluta del Thin Film Encapsulation, lo strato protettivo fondamentale per difendere l’OLED da umidità e ossigeno.

Un altro elemento chiave del progetto riguarda l’integrazione delle tecnologie frontali sotto al display. Per ottenere un vero schermo senza cornici né fori, Face ID e fotocamera frontale dovrebbero essere completamente nascosti sotto il pannello. Si tratta di una sfida tecnologica rilevante. Poichè richiede soluzioni avanzate sia sul piano hardware sia su quello software, per garantire prestazioni all’altezza degli standard Apple.

Non sorprende quindi che le voci su un iPhone senza cornici circolino da anni. Inizialmente si parlava di un possibile debutto già con la generazione iPhone 18, ma le difficoltà produttive avrebbero spinto Apple a rinviare il tutto al 2027. Secondo alcuni osservatori, il colosso potrebbe persino saltare la numerazione 19 per arrivare direttamente all’ iPhone20, rafforzando il valore simbolico del dispositivo. Resta poi aperto il tema dell’accoglienza da parte del pubblico. I display curvi, già sperimentati in passato nel mondo Android, hanno diviso gli utenti tra chi ne apprezza l’impatto visivo e chi li considera poco pratici o più fragili. Apple dovrà dimostrare di saper superare questi limiti, offrendo una soluzione non solo spettacolare, ma anche robusta e funzionale.