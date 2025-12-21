Apple App Store: richiesti nuovi interventi riguardo le commissioni

Il confronto tra le grandi piattaforme tecnologiche e le autorità di regolazione europee torna al centro del dibattito. Ciò per una nuova iniziativa che coinvolge sviluppatori di applicazioni. A cui si uniscono associazioni di tutela dei consumatori. Una coalizione formata da venti soggetti attivi nel settore digitale ha chiesto un intervento diretto dell’Unione europea. Il tutto contro le politiche tariffarie di Apple. Sostenendo che l’attuale sistema di commissioni applicato dall’azienda determini uno squilibrio a danno degli operatori europei. Secondo i promotori dell’appello, le condizioni oggi in vigore nel mercato dell’UE sarebbero meno favorevoli rispetto a quelle applicate negli Stati Uniti. Creando una disparità che rischia di incidere sulla competitività dell’intero ecosistema delle app.

Apple al centro di un nuovo dibattito per le commissioni sul suo App Store

Il nodo centrale della controversia riguarda l’applicazione del Digital Markets Act. La normativa europea entrata in vigore nel 2023 con l’obiettivo di regolamentare il potere delle piattaforme digitali considerate “gatekeeper”. Il regolamento stabilisce che tali operatori debbano consentire transazioni in-app anche attraverso sistemi esterni. Ciò senza imporre costi aggiuntivi. È proprio su tale principio che si concentra la critica della coalizione, secondo cui Apple avrebbe formalmente modificato i propri termini. Il tutto senza però garantire un’effettiva gratuità di tutte le transazioni alternative.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Un ulteriore elemento di tensione è rappresentato dall’annuncio di nuove modifiche alle policy di Apple, previste per gennaio, senza che siano stati forniti dettagli sui contenuti. Tale mancanza di chiarezza contribuisce ad alimentare l’incertezza tra gli operatori del settore. Quest’ultimi, dunque, chiedono un intervento più incisivo delle autorità europee riguardo la questione. La vicenda che ha coinvolto Apple evidenzia le difficoltà di tradurre i principi del Digital Markets Act in cambiamenti concreti e immediati. Inoltre, conferma anche come il confronto tra regolatori e grandi piattaforme resti un passaggio cruciale per il futuro del mercato digitale europeo.