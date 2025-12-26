Apple App Store: aumenta lo spazio riservato agli annunci

Milioni di utenti navigano ogni giorno l’App Store alla ricerca dell’app perfetta, spesso senza sapere che alcuni risultati sono sponsorizzati. A tal proposito, Apple ha deciso di introdurre una novità strategica. Dal 2026, gli annunci non saranno più limitati alla prima posizione, ma potranno comparire anche più in basso nei risultati. Ampliando la visibilità per chi promuove applicazioni. Le ricerche rappresentano il principale motore di download: circa il 65% degli utenti scarica un’app subito dopo aver cercato qualcosa nello store. Ogni settimana, oltre 800 milioni di persone visitano la piattaforma, e una gran parte conclude almeno un download per visita. Tale dinamica crea un terreno fertile per gli annunci, capaci di intercettare utenti già motivati a installare nuove app.

Ecco cosa cambia per l’App Store di Apple

Oggi, solo un annuncio compare in cima ai risultati di ricerca. Con il cambiamento in arrivo, Apple permetterà agli inserzionisti di essere presenti anche in altre sezioni della pagina. Non sarà necessario aggiornare le campagne esistenti: gli annunci saranno automaticamente idonei a tutte le posizioni. La collocazione dipenderà dall’offerta e dall’asta, senza possibilità di selezione manuale. Il modello di pagamento resterà basato su costo per tap o per installazione. Le nuove posizioni pubblicitarie saranno disponibili dal 2026 su iOS e iPadOS 26.2, con dettagli consultabili su Apple Ads.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Il sistema resta basato sulle keyword, selezionabili manualmente o suggerite dal sistema. La pertinenza continua a essere il criterio principale: un’app non coerente con la ricerca non partecipa all’asta. Ciò assicura risultati efficaci e un tasso di conversione elevato per le posizioni migliori.

È utile sottolineare che gli inserzionisti potranno utilizzare le pagine standard delle app o creare pagine personalizzate con deep link. Le quali portano direttamente a sezioni specifiche. Tale funzione presentata da Apple sarà disponibile su dispositivi con iOS e iPadOS 18. Oltre che su tutte le versioni successive.