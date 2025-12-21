App IO integra la giustizia tributaria: notifiche immediate e processo più snello per i contribuenti

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Dal 3 dicembre 2025, l’app IO compie un passo strategico entrando ufficialmente nel Processo Tributario Telematico. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha infatti attivato un servizio dedicato alle comunicazioni delle Corti di Giustizia Tributaria, con l’obiettivo di modernizzare un ambito che per anni è rimasto vincolato esclusivamente alla PEC. Il nuovo sistema non sostituisce la comunicazione ufficiale, ma introduce un meccanismo di alert immediato che riduce il rischio di perdere informazioni cruciali e promette di migliorare la gestione del contenzioso fiscale sia per i professionisti sia per i cittadini coinvolti.

Come funzionano le nuove notifiche sulle comunicazioni tributarie

Il servizio si inserisce direttamente nel flusso operativo del Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (SIGIT). Quando una segreteria invia una convocazione o un atto formale tramite PEC, l’app IO genera automaticamente una notifica sullo smartphone registrato. L’avviso non contiene dettagli sensibili, ma comunica che è arrivata una comunicazione ufficiale, invitando a consultare la casella PEC indicata nel ricorso. In questo modo il sistema conserva la piena conformità normativa, garantendo al tempo stesso un presidio immediato rispetto agli errori umani, allo spam o alle email che rischiano di perdersi nel flusso quotidiano.

A chi è rivolto il servizio e come si attiva

Il target primario sono i difensori, cioè gli avvocati che rappresentano i contribuenti nelle controversie. Per ricevere correttamente le notifiche è necessario che l’utente sia registrato sull’app IO, abbia abilitato i messaggi e abbia indicato nel ricorso la stessa PEC associata al proprio profilo. L’attivazione può avvenire sia in fase di prima configurazione dell’app, tramite setup rapido, sia successivamente nella sezione dedicata al Dipartimento della Giustizia Tributaria. Il sistema, concepito per evitare invii errati, garantisce che gli avvisi raggiungano esclusivamente chi ha un ruolo attivo all’interno del procedimento.

Cosa cambierà nei prossimi mesi: più avvisi e maggiore copertura

Il MEF ha già confermato che questa prima versione del servizio rappresenta solo l’inizio del percorso. Nel primo semestre del 2026 verranno introdotti nuovi tipi di notifiche, tra cui l’arrivo del dispositivo di decisione, la comunicazione del deposito della sentenza e di altri provvedimenti giurisdizionali. Sarà possibile quindi monitorare in tempo reale anche le fasi finali del giudizio, un elemento fondamentale per rispettare scadenze, valutare eventuali impugnazioni e mantenere allineato il rapporto con i clienti.