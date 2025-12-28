App innocue ma non troppo: abusano dei permessi: e sono pericolosissime

Non tutte le minacce digitali si presentano sotto forma di link sospetti o messaggi allarmanti. Una parte crescente dei rischi su smartphone arriva da app comuni, spesso gratuite, che svolgono davvero la funzione promessa ma, nel frattempo, raccolgono più dati del necessario. Torce, scanner, editor fotografici, giochi semplici: strumenti banali che diventano un problema quando l’uso dei permessi supera ogni logica funzionale.

Perché queste app sono così diffuse

Molte di queste applicazioni puntano su una promessa chiara e immediata. Funzionano bene, hanno buone recensioni e non mostrano comportamenti strani. Il problema nasce al momento dell’installazione, quando viene richiesto l’accesso a contatti, posizione, microfono o archivio completo del dispositivo, anche se non strettamente necessario.

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La maggior parte delle persone accetta senza approfondire. L’app parte, fa ciò che deve fare e viene dimenticata. Da quel momento, però, resta attiva in background, raccogliendo informazioni utili per profilazione, pubblicità o analisi comportamentali.

Raccolta dati continua e poco trasparente

Alcune app monitorano frequenza di utilizzo, orari, posizione approssimativa e interazioni con altre applicazioni. Questi dati, aggregati, permettono di costruire profili estremamente dettagliati. In certi casi vengono condivisi con terze parti, in altri finiscono in database difficili da tracciare.

Il punto critico è che tutto questo avviene senza segnali evidenti. Nessun avviso, nessun rallentamento visibile, nessun messaggio sospetto. Lo smartphone continua a funzionare normalmente, mentre la privacy viene progressivamente erosa.

Quando il rischio diventa più concreto

La situazione peggiora quando un’app ha accesso agli appunti, al microfono o alla memoria interna. Gli appunti possono contenere password temporanee, codici di accesso o dati sensibili copiati al volo. Il microfono, anche se non sempre attivo, rappresenta una superficie di rischio significativa se gestito in modo scorretto.

In questi casi non si parla più solo di pubblicità invasiva, ma di una possibile esposizione diretta di informazioni personali, con conseguenze difficili da valutare nel lungo periodo.

Controlli spesso ignorati nelle impostazioni

Sia Android sia iOS offrono strumenti per visualizzare e limitare i permessi concessi alle app. Il problema è che vengono usati raramente. Rivedere periodicamente quali applicazioni possono accedere a posizione, file, microfono o fotocamera consente di ridurre drasticamente i rischi.

Un altro segnale da considerare è l’eccessiva presenza di annunci o richieste di autorizzazioni ripetute. Spesso indicano un modello di business basato più sui dati che sulla funzione dichiarata.

La vera difesa non passa dalla disinstallazione compulsiva, ma da una maggiore attenzione a ciò che viene concesso. Gestire consapevolmente i permessi significa mantenere il controllo sullo smartphone e ridurre l’esposizione a minacce silenziose ma persistenti.