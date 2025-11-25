Android prepara la sincronizzazione della modalità aereo

Google continua a lavorare sul rapporto tra smartphone e smartwatch, puntando su una sincronizzazione più intelligente tra i due dispositivi. Tra le novità individuate nel codice della recente build 2511 del canale Android Canary, è emersa una funzione che permetterà di attivare automaticamente la modalità aereo su entrambi i device. Ad oggi infatti, quando si attiva la modalità aereo sullo smartphone Android o sul proprio smartwatch Wear OS, è necessario ripetere la stessa azione manualmente sull’altro dispositivo.

Android cerca di colmare la distanza con l’ecosistema Apple

L’indizio arriva dalla stringa “airplane_mode_sync_description”, che spiega come la funzione entrerà in azione quando smartphone e smartwatch risultano connessi via Bluetooth. Si tratta di un dettaglio importante, perché il Bluetooth rimane attivo anche con la modalità aereo già attiva, rendendo possibile questa comunicazione immediata tra i due dispositivi. Il noto insider Mishaal Rahman ha confermato che nel codice è presente anche un flag dedicato, chiamato “sync_airplane_mode_with_watches”, che lascia pochissimi dubbi sul fatto che la funzione sia stata pensata proprio per Wear OS.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Al momento il flag non è attivo e la funzione non risulta ancora funzionante, ma il fatto che Google la stia già testando internamente indica che l’azienda considera la sincronizzazione delle impostazioni un passo fondamentale per rendere il mondo Android più intuitivo e coerente.

La sincronizzazione della modalità aereo è una funzione già disponibile da tempo tra iPhone e Apple Watch. Google, invece, non l’ha mai implementata nel sistema Android, costringendo gli utenti a gestire manualmente entrambe le attivazioni. Con questa novità quindi, Android inizierebbe finalmente a colmare tale mancanza. In più è possibile che Google accompagni tutto ciò ad altre funzioni di sincronizzazione che coinvolgeranno Wear OS, dato che nelle ultime settimane la società sta lavorando molto per uniformare comportamento, grafica e interazioni tra dispositivi diversi. Non ci resta che attendere altre informazioni aggiuntive per saperne di più.