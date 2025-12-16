Android iPhone, il confine tra i due mondi si assottiglia

Per anni il passaggio da Android iPhone è stato vissuto come una sorta di salto nel vuoto. Cambiare piattaforma significava spesso rinunciare a parte dei propri dati, affrontare procedure macchinose e accettare compromessi che scoraggiavano. Oggi, però, qualcosa sta cambiando. Google e Apple, sembrano aver compreso che la fedeltà degli utenti non si costruisce più rendendo l’uscita difficile, ma migliorando l’esperienza complessiva. In quest’ottica si inserisce la collaborazione, sempre più concreta, per rendere il passaggio Android iPhone meno traumatico e più lineare.

Le conferme ufficiali non mancano. I due colossi hanno ammesso di essere al lavoro su nuove soluzioni pensate per accompagnare gli utenti nel cambio di piattaforma, riducendo al minimo le limitazioni. Le prime tracce concrete emergono dalla build 2512 di Android Canary. Quest’ultima introduce nuove funzioni dedicate proprio all’accoppiamento con iPhone e iPad. Invece, dal lato Apple i miglioramenti dovrebbero arrivare con una futura beta di iOS 26.

TecnoAndroid · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi TecnoAndroid alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie tech più importanti arrivano direttamente sul tuo telefono. Seguici su: Discover Google Google News Telegram

Android iPhone, Android Canary anticipa come cambierà il trasferimento dei dati

Analizzando nel dettaglio la build 2512 di Android Canary, si nota l’introduzione di una nuova opzione dedicata alla copia dei dati all’interno del percorso di accoppiamento con iPhone e iPad. Il trasferimento dei contenuti viene integrato direttamente nella fase di configurazione del dispositivo, rendendolo parte naturale dell’esperienza iniziale. Il sistema utilizza codici di sessione e passcode temporanei per garantire che la connessione tra i due dispositivi sia sicura e protetta, riducendo il rischio di errori o accessi indesiderati.

Ancora più interessante è ciò che emerge dall’analisi dell’app Android Switch, dove compaiono riferimenti a un numero sempre maggiore di dati trasferibili tra Android iPhone. Oltre a foto, video, contatti e calendari, il lavoro in corso riguarda messaggi completi di allegati, chat di WhatsApp, documenti, file audio, impostazioni del dispositivo e persino il layout della schermata home. Potrebbero arrivare anche il trasferimento delle password, delle passkey, delle credenziali Wi-Fi e delle carte digitali nei wallet. Tutti elementi che finora rappresentavano uno dei principali ostacoli principali.

Se queste funzionalità verranno implementate anche sugli strumenti Apple, il confine Android iPhone potrebbe finalmente perdere quella rigidità che lo ha caratterizzato per oltre un decennio. Cambiare smartphone non significherà più “ricominciare da capo”, ma semplicemente continuare il proprio percorso digitale su un dispositivo diverso.