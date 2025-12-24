Android e la connettività satellitare: nasce uno spazio dedicato

Google continua a gettare le basi per il futuro di Android, introducendo in modo silenzioso ma fondamentale nuove funzioni legate alla connettività satellitare. La build Android Canary 2512, distribuita ai Pixel iscritti al canale sperimentale, non ha portato grandi cambiamenti visivi. Nasconde però una novità destinata a diventare centrale nei prossimi anni.

All’interno delle opzioni sviluppatore compare infatti un nuovo riquadro dedicato al satellite, che una volta attivato conduce a una pagina completamente inedita chiamata “Connettività satellitare”. Questo ha l’obiettivo di raccogliere in un unico spazio tutte le applicazioni in grado di sfruttare le reti non terrestri. Così facendo si rende più chiaro all’utente cosa è possibile fare anche in assenza di copertura cellulare tradizionale. Il supporto satellitare su Android esiste già dalla versione 15, inizialmente limitato alle emergenze. Ora però il quadro sta diventando molto più articolato. Google sembra intenzionata a trasformare questa tecnologia in una componente fondamentale del sistema operativo.

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Novità Android: app compatibili, limiti attuali e prospettive future

Entrando nel nuovo spazio, l’utente visualizza un elenco di app che già supportano o sono pronte a supportare la connettività satellitare, come i servizi di emergenza, la navigazione e la localizzazione. La pagina, ancora non tradotta in italiano, mostra chiaramente che lo sviluppo è in corso, ma fornisce un’anticipazione concreta di ciò che arriverà con le prossime versioni stabili.

Un aspetto interessante riguarda la distinzione tra le diverse tecnologie NTN, che influenzano direttamente le app visualizzate. Con il supporto NTN-LTE, più avanzato, l’elenco si amplierebbe includendo anche applicazioni di uso quotidiano come WhatsApp, social network e servizi meteo, andando ben oltre la semplice messaggistica di emergenza. Al momento, il riquadro satellite mostra spesso lo stato “Non disponibile”, poiché il sistema verifica non solo le capacità del dispositivo ma anche il piano tariffario associato.

Ciò fa pensare che Google stia lavorando a un’integrazione profonda tra hardware, software e operatori. Il fatto che tracce di questo hub siano già presenti anche nella prima beta di Android 16 QPR3 rafforza l’idea che la funzione sia destinata a maturare nel corso del 2026, probabilmente con un rilascio completo nella versione 17.