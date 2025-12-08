AMD sceglie la stabilità: nessun aumento per i Ryzen 9000

AMD non ha intenzione di modificare i prezzi dei processori Ryzen 9000 e la notizia arriva da due fonti considerate molto affidabili negli Stati Uniti. Una delle persone coinvolte opera all’interno di uno dei più grandi distributori americani. Entrambe concordano sul fatto che non ci siano avvisi di aumenti né comunicazioni interne che fanno pensare a cambi di listino. Questa scelta appare rilevante perché il mercato sta vivendo un periodo particolarmente agitato. I prezzi di RAM e SSD continuano a crescere a causa della domanda generata dal boom dell’intelligenza artificiale.

Le memorie sono ormai al centro di un aumento che condiziona l’intero comparto. Molti utenti stanno osservando con preoccupazione l’andamento dei costi. In questo contesto la stabilità diventa una parola chiave della strategia AMD. Alcuni avevano ipotizzato aumenti dei processori dopo i segnali riguardanti le schede Radeon. Le GPU però includono memorie integrate e seguono dinamiche molto diverse. Le CPU desktop non incorporano questi componenti e per questo la pressione sui costi risulta minore. Il comportamento opposto di GPU e CPU diventa quindi naturale e comprensibile.

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AMD rafforza la propria posizione: stabilità dei prezzi e crescita dei Ryzen

La serie Ryzen sta vivendo un periodo particolarmente ricco di risultati. La crisi d’identità di Intel ha creato un vuoto competitivo che AMD ha saputo sfruttare con rapidità. Sulle principali piattaforme di vendita online statunitensi i tre chip più richiesti appartengono alla famiglia Ryzen 9000. Il modello 7 9800X3D continua a essere considerato da molti il miglior processore da gaming attualmente disponibile. Anche i dati di utilizzo pubblicati da Steam mostrano una crescita costante della quota AMD, l’azienda sembra così decisa a proteggere questo andamento mantenendo prezzi stabili.

Tale scelta potrebbe sacrificare parte dei margini nel breve periodo, ma permette, allo stesso tempo, di consolidare il rapporto con gli appassionati. Molti commenti degli utenti rivelano una crescente preoccupazione verso l’aumento dei costi della memoria. Questo fattore potrebbe frenare i progetti di aggiornamento dei PC, alcuni arrivano a ipotizzare un ritorno temporaneo alle DDR4 pur di contenere la spesa. AMD al momento non considera questa possibilità, la linea resta orientata verso tecnologie moderne e massima efficienza. L’obiettivo di fondo resta garantire stabilità al mercato e continuità alla crescita della gamma Ryzen.