Amazon scuote il team AI: cosa significa l’addio di Rohit Prasad

Quando si parla di intelligenza artificiale, la sensazione è che il mondo stia correndo a una velocità folle e che anche i giganti della tecnologia facciano fatica a non perdere il passo. Amazon, che per anni è entrata nelle nostre case con la voce rassicurante di Alexa, si trova oggi davanti a un bivio fondamentale. Le recenti manovre annunciate dal CEO Andy Jassy non sono semplici aggiustamenti burocratici o un banale valzer di poltrone, ma assomigliano molto a un cambio di rotta drastico per evitare di restare troppo indietro rispetto ai rivali di sempre.

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Amazon riorganizza l’AI: perché Andy Jassy ha deciso di cambiare rotta

La notizia che ha scosso l’ambiente è l’addio di Rohit Prasad, un vero veterano che ha legato il suo nome alla crescita di Alexa fin dal 2013. Prasad non era solo un dirigente, ma l’anima tecnologica che ha cercato di traghettare Amazon nell’era dei grandi modelli linguistici con il lancio di Amazon Nova. Eppure, nonostante i suoi sforzi e la sua visione critica verso i test di performance tradizionali — che lui considerava spesso fumo negli occhi rispetto all’utilità reale — i risultati hanno raccontato una storia diversa. Con il debutto di Nova 2, è diventato evidente che la distanza da realtà come OpenAI, Google o Meta non si stava accorciando come sperato. Da qui la necessità di un segnale di rottura, una scossa che rimescolasse le carte in tavola per ritrovare quella spinta innovativa che sembra essersi un po’ appannata.

La scelta per il dopo-Prasad cade su un profilo che incarna perfettamente lo spirito di Amazon: Peter DeSantis. Parliamo di un uomo che respira l’aria dell’azienda da trent’anni e che ha costruito il successo di AWS. Affidare a lui la nuova divisione dedicata all’AI avanzata, ai chip proprietari e persino al computing quantistico significa una cosa sola: Amazon vuole smetterla di lavorare a compartimenti stagni. L’obiettivo è creare una sinergia totale tra l’hardware, ovvero i cervelli fisici dei server, e il software che li fa girare. È un po’ come se l’azienda avesse deciso di smettere di comprare i pezzi del motore da altri e volesse costruirsi l’intera supercar in casa, ottimizzando ogni singola vite per correre più forte degli altri.

In tutto questo, non si rinuncia certo alla ricerca di frontiera, che resta nelle mani sapienti di Pieter Abbeel, a dimostrazione che l’ambizione non è solo pratica ma anche teorica. Quello che traspare è l’immagine di un’azienda che ha fatto autocritica. Jassy sa bene che non basta essere un colosso dell’e-commerce per vincere la guerra dell’intelligenza artificiale; serve una struttura snella, veloce e soprattutto coerente. Questo nuovo assetto promette di tagliare i tempi di sviluppo e di rendere i prodotti Amazon non solo più competitivi nelle classifiche, ma più integrati nella vita di chi li usa. La sfida è aperta e, per quanto la concorrenza sia agguerrita, Amazon sta scommettendo tutto sulla propria capacità di reinventarsi, proprio quando il gioco si fa più duro.