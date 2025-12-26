AI Mode rivoluziona Google e cambia il modo di cercare

Da qualche giorno, per molti utenti desktop, la homepage di Google non è più esattamente quella che ricordavamo. L’icona della lente d’ingrandimento, da sempre simbolo del web moderno, ha lasciato spazio a un segno più neutro e meno evocativo, quel “+” che sembra innocuo ma che in realtà racconta un cambio di prospettiva profondo. Con AI Mode, la ricerca non viene più presentata come un atto meccanico, digitare parole e ottenere link, bensì come l’inizio di una conversazione.

Cliccando sul nuovo pulsante, l’utente può caricare immagini, PDF o altri file direttamente dalla barra di ricerca e chiedere spiegazioni, sintesi, confronti o approfondimenti. L’intelligenza artificiale entra in scena senza proclami, senza etichette evidenti, ma con l’intento chiaro di diventare la normalità. Non si tratta di una funzione del tutto inedita. Strumenti simili erano già disponibili, ma nascosti dietro menu secondari e percorsi poco intuitivi. Ora, invece, AI Mode è messo in primo piano, come se Google volesse dire apertamente che la ricerca tradizionale non basta più. La sensazione, per molti, è quella di un cambiamento arrivato in sordina ma destinato a restare, perché modifica il gesto stesso del “cercare”, spostandolo verso un’interazione più simile a un dialogo che a una consultazione statica.

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AI Mode, Discover e il futuro dell’informazione filtrata

Questo nuovo corso non si limita alla barra di ricerca. In contemporanea, Google sta sperimentando un’evoluzione altrettanto interessante su Discover, dove AI Mode entra in gioco per modellare i contenuti in base alle preferenze dichiarate dagli utenti. Attraverso comandi testuali semplici, si può chiedere un feed più mirato, escludere argomenti, selezionare il tono delle notizie o privilegiare determinati formati e fonti. È un passaggio delicato, perché sposta sempre più potere decisionale sull’intelligenza artificiale, che non si limita a ordinare informazioni ma le seleziona, le interpreta e le restituisce in forma mediata.

In questo contesto, la classica pagina di risultati, dominata da link e logiche SEO, perde centralità a favore di risposte costruite, contestualizzate e, almeno nelle intenzioni, più utili. Non è necessariamente la fine della SEO, quanto piuttosto una sua trasformazione. I contenuti continueranno a contare, ma dovranno essere riconosciuti dall’AI come rilevanti, affidabili e pertinenti. Per gli utenti, il vantaggio potenziale è una riduzione del rumore informativo e del clickbait che da anni affolla il web.

Per il mondo editoriale, invece, la sfida è evidente. Poiché dovrà emergere in un sistema in cui l’intermediazione algoritmica diventa ancora più profonda. Il simbolo “+” introdotto da AI Mode riassume perfettamente questa strategia. Non annuncia nulla, non promette esplicitamente intelligenza artificiale, ma la incorpora silenziosamente nell’esperienza quotidiana. Google sembra quindi indicare che, presto, non ci sarà più bisogno di distinguere tra ricerca tradizionale e ricerca con AI, perché saranno la stessa cosa.