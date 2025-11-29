Aggiornamento in arrivo per Nothing OS 4.0

Il lancio di Nothing OS 4.0 introduce una fase diversa per gli smartphone dell’azienda. Il nuovo aggiornamento nasce su base Android 16 e debutta sul NothingPhone (3). L’azienda ha confermato che il rilascio proseguirà anche sugli altri modelli.

Il nuovo software presenta animazioni curate e una gestione più fluida delle notifiche. La Glyph Interface ottiene i Live Updates che migliorano la lettura delle informazioni in tempo reale. Arriva anche la Modalità Extra Dark pensata per ridurre l’affaticamento visivo nelle ore serali. L’interfaccia propone più opzioni di personalizzazione e introduce la Pop-Up View che semplifica l’uso delle app.

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Aggiornamento e roadmap dei modelli Nothing

Il marchio non ha offerto date precise. Ha però spiegato che quasi tutti i dispositivi riceveranno Android 16 nelle settimane successive. L’unica eccezione riguarda il Nothing Phone (1) che resta escluso dal piano, i telefoni CMF dovranno attendere la fine dell’anno, invece per NothingPhone (3a) Lite si parla dell’inizio del 2026.

Questa scelta riflette una distribuzione scaglionata che punta a evitare problemi durante la fase di rollout.

La roadmap ufficiale prevede tre passaggi distinti per completare l’aggiornamento. Nella prima settimana di dicembre arriverà sui Nothing Phone3a, 3a Pro, Phone2 e 2a. La seconda fase sarà dedicata ai CMF Phone2 Pro e CMF Phone 1 che riceveranno il nuovo sistema entro metà dicembre. L’ultima distribuzione coinvolgerà Nothing Phone (3a) Lite che verrà aggiornato a gennaio 2026. Queste tempistiche mostrano una strategia che cerca di mantenere stabilità e continuità tra i modelli in commercio.

Quando l’aggiornamento sarà disponibile, il dispositivo avviserà l’utente tramite una notifica. Chi preferisce controllare in autonomia potrà farlo dalle Impostazioni. Basterà aprire la sezione Sistema e selezionare Aggiornamento di sistema per verificare la presenza del pacchetto. La procedura OTA resterà la via più rapida per installare il firmware. La distribuzione per scaglioni permetterà di monitorare eventuali problemi e garantire un passaggio meno rischioso verso Android 16. Insomma, l’arrivo di Nothing OS 4.0 conferma comunque la volontà del marchio di mantenere un ritmo costante nel supporto software. La nuova versione punta a migliorare la fluidità e la coerenza dell’interfaccia. L’azienda mostra così attenzione verso gli utenti che cercano un telefono aggiornato nel lungo periodo.