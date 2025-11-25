Aggiornamenti in arrivo per i Galaxy s25, s23, s22 e i pieghevoli

La serie Samsung Galaxy S25 sta ricevendo in Italia un nuovo aggiornamento dedicato alla sicurezza, che segue di pochi giorni il lancio avviato in Corea. L’intervento riguarda tutti i modelli della gamma, compresi Galaxy S25 Ultra e l’ S25 Edge, e introduce le patch di novembre 2025. Si tratta di un pacchetto piuttosto pesante, soprattutto sul modello Ultra, ma finalizzato alla risoluzione di vulnerabilità interne al sistema. Le correzioni toccano sia falle presenti nelle ultime versioni di Android sia difetti individuati nella One UI, con l’obiettivo di rendere i dispositivi più affidabili.

Samsung ha pubblicato un bollettino in cui specifica la presenza di due criticità particolarmente delicate, una collegata ad Android 13 e successive e un’altra ad Android16. Le altre falle sono classificate come ad alto rischio e riguardano funzioni legate ai servizi di sistema. L’azienda ha anche corretto difetti più specifici dei propri dispositivi, offrendo maggiore stabilità generale e una riduzione dei problemi segnalati dagli utenti negli ultimi mesi. Non è ancora chiaro se il bug legato allo sfondo sia stato risolto, ma è probabile che Samsung intervenga con una correzione nelle prossime settimane.

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Aggiornamenti di sicurezza anche per Galaxy S23, S22, Zflip5 e Z fold5

Intanto cresce l’attesa per l’avvio del programma di test della One UI 8.5, che secondo le previsioni dovrebbe partire dalla serie Galaxy S25. I primi indizi parlavano di un debutto entro fine novembre, ma i tempi potrebbero prolungarsi in linea con il lancio della serie Galaxy S26 previsto per febbraio.

È importante sapere che le patch di novembre non si limitano ai modelli più recenti. Infatti Samsung ha avviato il lancio anche per la serie Galaxy S23. Per gli smartphone delle generazioni precedenti invece, l’obiettivo è assicurare continuità e sicurezza a lungo termine, un impegno che l’ azienda mantiene ormai da diverse versioni. Anche questa volta non sono previsti cambiamenti nell’interfaccia o nuove funzioni, ma solo interventi mirati a migliorare stabilità e performance.

L’aggiornamento riguarda anche Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5. I due pieghevoli ricevono lo stesso livello di sicurezza applicato agli smartphone tradizionali, in attesa della futura One UI 8.5. Insomma, chi possiede uno dei modelli interessati può verificare la disponibilità dell’aggiornamento tramite le impostazioni del dispositivo, accedendo alla sezione dedicata al software. Una volta rilevato l’update, l’installazione richiede pochi minuti e non richiede modifiche ai dati personali