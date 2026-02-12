Gothic Remake: uscita il 5 giugno 2026 su PS5, Xbox Series e PC, il ritorno del cult RPG è ufficiale

Il conto alla rovescia per il ritorno a Khorinis è iniziato. Gothic Remake debutterà il 5 giugno 2026 su PlayStation 5, Xbox Series e PC (via Steam e GOG), riportando sotto i riflettori uno dei titoli più influenti nella storia degli RPG occidentali. L’annuncio ufficiale arriva da THQ Nordic e dallo studio Alkimia Interactive, che parlano di una ricostruzione completa, non di un semplice aggiornamento tecnico. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: preservare l’identità di un classico del 2001, ma sfruttare le tecnologie attuali per ridefinire combattimento, esplorazione e interazione con il mondo di gioco. Non un’operazione nostalgia, dunque, bensì un progetto che punta a rendere attuale un modello di design che ha segnato un’epoca.

Un mondo vivo, senza protezioni artificiali

Al centro dell’esperienza rimane la Colonia di Khorinis, un territorio chiuso da una barriera magica fuori controllo, nato come prigione e trasformato in una società brutale e autonoma. Nel Regno di Myrtana, minacciato dagli orchi, Re Rhobar II aveva ordinato l’estrazione massiccia di minerale magico per forgiare armi decisive. L’incantesimo che avrebbe dovuto sigillare i detenuti ha invece intrappolato chiunque si trovasse all’interno, innescando una rivolta che ha consegnato il potere ai criminali. È in questo scenario che si muove l’Eroe Senza Nome, protagonista chiamato a sopravvivere tra fazioni rivali, magia antica e creature ostili. Il remake conserva uno degli elementi più iconici del franchise: la possibilità di scegliere tra tre fazioni, influenzando in modo concreto abilità, relazioni e sviluppo della trama. Le decisioni non si limitano a modificare dialoghi o missioni secondarie, ma hanno conseguenze tangibili sull’evoluzione della storia.

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A differenza di molti giochi di ruolo moderni, Gothic non prevede sistemi che “proteggono” il giocatore. Non esistono aree con livelli consigliati o nemici che si adattano automaticamente alla forza del personaggio. L’esplorazione è totalmente libera, ma espone a rischi reali: avventurarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato può significare una sconfitta immediata. Il team di Alkimia Interactive ha lavorato in modo significativo sul sistema di combattimento, ora più fluido e dinamico, pur mantenendo l’impostazione tattica e ponderata dell’originale. Parallelamente, il mondo di gioco è stato reso ancora più credibile grazie a un sistema di routine avanzate per gli NPC: gli abitanti lavorano, mangiano, dormono e reagiscono agli eventi indipendentemente dalle azioni del protagonista. Anche la fauna segue comportamenti coerenti, contribuendo a creare un ecosistema organico.

Sul piano dei contenuti, il remake promette oltre 50 ore di gameplay, con quest più articolate, nuove abilità di attraversamento e personaggi non giocanti dotati di maggiore profondità narrativa. Un’espansione che punta a soddisfare sia i veterani sia chi si avvicina per la prima volta al marchio. Con questa nuova versione, Gothic Remake si prepara a riaffermare un modello di RPG open world fondato su coerenza interna, libertà autentica e scelte che contano davvero. Il 5 giugno 2026 segnerà il ritorno ufficiale nella Valle delle Miniere, questa volta con ambizioni ancora più grandi.